Рейтинг@Mail.ru
В Саратове задержали экс-чиновника по делу о махинациях с землей - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907115687.html
В Саратове задержали экс-чиновника по делу о махинациях с землей
В Саратове задержали экс-чиновника по делу о махинациях с землей - РИА Новости, 03.11.2023
В Саратове задержали экс-чиновника по делу о махинациях с землей
Бывший сотрудник департамента Гагаринского административного района Саратова задержан по обвинению в превышении полномочий, связанном с незаконным выделением... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:45
2023-11-03T10:45
происшествия
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Бывший сотрудник департамента Гагаринского административного района Саратова задержан по обвинению в превышении полномочий, связанном с незаконным выделением земельных участков на сумму более 8 миллионов рублей, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, с апреля 2019 по декабрь 2021 года чиновник совместно с подчиненным в нарушение должностных обязанностей незаконно без проведения торгов предоставили в аренду на 20 лет участки гражданам, которые не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий и получили наделы для целей, не связанных с улучшением их жилищных условий. Следствие выяснило, что таким образом участки общей стоимостью более 8 миллионов рублей получил 21 гражданин. "Бывшему сотруднику департамента Гагаринского административного района МО "Город Саратов" предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следователями СК в настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231102/sledkom-1906862899.html
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове задержали экс-чиновника по делу о махинациях с землей

В Саратове задержали экс-чиновника мэрии по делу о махинациях с землей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Бывший сотрудник департамента Гагаринского административного района Саратова задержан по обвинению в превышении полномочий, связанном с незаконным выделением земельных участков на сумму более 8 миллионов рублей, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
По данным следствия, с апреля 2019 по декабрь 2021 года чиновник совместно с подчиненным в нарушение должностных обязанностей незаконно без проведения торгов предоставили в аренду на 20 лет участки гражданам, которые не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий и получили наделы для целей, не связанных с улучшением их жилищных условий. Следствие выяснило, что таким образом участки общей стоимостью более 8 миллионов рублей получил 21 гражданин.
"Бывшему сотруднику департамента Гагаринского административного района МО "Город Саратов" предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следователями СК в настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Бастрыкин отстранил от работы главу самарского следкома
2 ноября, 10:27
 
ПроисшествияРоссияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала