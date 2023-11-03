https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907115687.html

В Саратове задержали экс-чиновника по делу о махинациях с землей

В Саратове задержали экс-чиновника по делу о махинациях с землей - РИА Новости, 03.11.2023

В Саратове задержали экс-чиновника по делу о махинациях с землей

Бывший сотрудник департамента Гагаринского административного района Саратова задержан по обвинению в превышении полномочий, связанном с незаконным выделением... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:45

2023-11-03T10:45

2023-11-03T10:45

происшествия

россия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Бывший сотрудник департамента Гагаринского административного района Саратова задержан по обвинению в превышении полномочий, связанном с незаконным выделением земельных участков на сумму более 8 миллионов рублей, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, с апреля 2019 по декабрь 2021 года чиновник совместно с подчиненным в нарушение должностных обязанностей незаконно без проведения торгов предоставили в аренду на 20 лет участки гражданам, которые не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий и получили наделы для целей, не связанных с улучшением их жилищных условий. Следствие выяснило, что таким образом участки общей стоимостью более 8 миллионов рублей получил 21 гражданин. "Бывшему сотруднику департамента Гагаринского административного района МО "Город Саратов" предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следователями СК в настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231102/sledkom-1906862899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)