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В Югре один человек погиб при столкновении двух автомобилей - РИА Новости, 03.11.2023
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10:11 03.11.2023 (обновлено: 10:20 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907108034.html
В Югре один человек погиб при столкновении двух автомобилей
В Югре один человек погиб при столкновении двух автомобилей - РИА Новости, 03.11.2023
В Югре один человек погиб при столкновении двух автомобилей
Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух автомобилей на 49-м километре автодороги Ивдель - ХМАО, сообщила пресс-служба областного управления... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:11
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происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух автомобилей на 49-м километре автодороги Ивдель - ХМАО, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД. По информации ведомства, произошло столкновение автомобилей Lada Largus и Honda Fit. "Пассажирка Lada погибла на месте происшествия, еще три человека, в том числе малолетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. На месте аварии медики оказывают помощь пострадавшим. Движение транспорта на этом участке дороги перекрыто, отметили в ГИБДД.
https://ria.ru/20231102/dtp-1907032909.html
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происшествия, ивдель, гибдд мвд рф, lada vesta, авто
Происшествия, Ивдель, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta, Авто
В Югре один человек погиб при столкновении двух автомобилей

В Югре один человек погиб при столкновении двух автомобилей на трассе

© Фото : УГИБДД по Свердловской областиМесто ДТП, где при столкновении двух автомобилей на 49-м километре автодороги Ивдель - ХМАО погибла женщина в Югре
Место ДТП, где при столкновении двух автомобилей на 49-м километре автодороги Ивдель - ХМАО погибла женщина в Югре - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : УГИБДД по Свердловской области
Место ДТП, где при столкновении двух автомобилей на 49-м километре автодороги Ивдель - ХМАО погибла женщина в Югре
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух автомобилей на 49-м километре автодороги Ивдель - ХМАО, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
По информации ведомства, произошло столкновение автомобилей Lada Largus и Honda Fit.
«
"Пассажирка Lada погибла на месте происшествия, еще три человека, в том числе малолетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
На месте аварии медики оказывают помощь пострадавшим. Движение транспорта на этом участке дороги перекрыто, отметили в ГИБДД.
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ПроисшествияИвдельГИБДД МВД РФLada VestaАвто
 
 
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