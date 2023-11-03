https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907108034.html

В Югре один человек погиб при столкновении двух автомобилей

В Югре один человек погиб при столкновении двух автомобилей - РИА Новости, 03.11.2023

В Югре один человек погиб при столкновении двух автомобилей

Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух автомобилей на 49-м километре автодороги Ивдель - ХМАО, сообщила пресс-служба областного управления... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:11

2023-11-03T10:11

2023-11-03T10:20

происшествия

ивдель

гибдд мвд рф

lada vesta

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали при столкновении двух автомобилей на 49-м километре автодороги Ивдель - ХМАО, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД. По информации ведомства, произошло столкновение автомобилей Lada Largus и Honda Fit. "Пассажирка Lada погибла на месте происшествия, еще три человека, в том числе малолетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. На месте аварии медики оказывают помощь пострадавшим. Движение транспорта на этом участке дороги перекрыто, отметили в ГИБДД.

https://ria.ru/20231102/dtp-1907032909.html

ивдель

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происшествия, ивдель, гибдд мвд рф, lada vesta, авто