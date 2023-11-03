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В Воронеже вынесли приговор водителю, избившему полицейского - РИА Новости, 03.11.2023
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15:45 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/prigovor-1907231472.html
В Воронеже вынесли приговор водителю, избившему полицейского
В Воронеже вынесли приговор водителю, избившему полицейского - РИА Новости, 03.11.2023
В Воронеже вынесли приговор водителю, избившему полицейского
Суд в Воронеже приговорил к полутора годам колонии-поселения водителя, который в пьяном виде устроил ДТП и избил прибывшего на место происшествия участкового... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:45
2023-11-03T15:45
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к полутора годам колонии-поселения водителя, который в пьяном виде устроил ДТП и избил прибывшего на место происшествия участкового полиции, сообщает в пятницу прокуратура области в телеграм-канале ведомства. "Сегодня, 3 ноября 2023 года, Советским районным судом Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летнего Сергея Свитенко. Он признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в июне 2021 года Свитенко в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на улице Курчатова в Воронеже, после чего скрылся с места аварии и был задержан сотрудниками полиции. "В адрес прибывшего на место происшествия участкового уполномоченного полиции нарушитель стал высказываться грубой нецензурной бранью. В ответ на требование прекратить противоправные действия Свитенко не реагировал, и, действуя умышленно, применил насилие, причинив сотруднику полиции телесные повреждения", - сообщила прокуратура. По данным издания "Вести Воронеж", во время конфликта с полицейским Свитенко оскорблял участкового, а себя называл "криминальным авторитетом". История получила широкий общественный резонанс. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже вынесли приговор водителю, избившему полицейского

В Воронеже водитель приговорен к 1,5 года колонии за ДТП и избиение полицейского

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к полутора годам колонии-поселения водителя, который в пьяном виде устроил ДТП и избил прибывшего на место происшествия участкового полиции, сообщает в пятницу прокуратура области в телеграм-канале ведомства.
«
"Сегодня, 3 ноября 2023 года, Советским районным судом Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летнего Сергея Свитенко. Он признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, в июне 2021 года Свитенко в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на улице Курчатова в Воронеже, после чего скрылся с места аварии и был задержан сотрудниками полиции.
«
"В адрес прибывшего на место происшествия участкового уполномоченного полиции нарушитель стал высказываться грубой нецензурной бранью. В ответ на требование прекратить противоправные действия Свитенко не реагировал, и, действуя умышленно, применил насилие, причинив сотруднику полиции телесные повреждения", - сообщила прокуратура.
По данным издания "Вести Воронеж", во время конфликта с полицейским Свитенко оскорблял участкового, а себя называл "криминальным авторитетом". История получила широкий общественный резонанс.
«
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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