https://ria.ru/20231103/prigovor-1907231472.html

В Воронеже вынесли приговор водителю, избившему полицейского

В Воронеже вынесли приговор водителю, избившему полицейского - РИА Новости, 03.11.2023

В Воронеже вынесли приговор водителю, избившему полицейского

Суд в Воронеже приговорил к полутора годам колонии-поселения водителя, который в пьяном виде устроил ДТП и избил прибывшего на место происшествия участкового... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:45

2023-11-03T15:45

2023-11-03T15:45

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к полутора годам колонии-поселения водителя, который в пьяном виде устроил ДТП и избил прибывшего на место происшествия участкового полиции, сообщает в пятницу прокуратура области в телеграм-канале ведомства. "Сегодня, 3 ноября 2023 года, Советским районным судом Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летнего Сергея Свитенко. Он признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в июне 2021 года Свитенко в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на улице Курчатова в Воронеже, после чего скрылся с места аварии и был задержан сотрудниками полиции. "В адрес прибывшего на место происшествия участкового уполномоченного полиции нарушитель стал высказываться грубой нецензурной бранью. В ответ на требование прекратить противоправные действия Свитенко не реагировал, и, действуя умышленно, применил насилие, причинив сотруднику полиции телесные повреждения", - сообщила прокуратура. По данным издания "Вести Воронеж", во время конфликта с полицейским Свитенко оскорблял участкового, а себя называл "криминальным авторитетом". История получила широкий общественный резонанс. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html

https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906635026.html

воронеж

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, россия