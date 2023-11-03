Рейтинг@Mail.ru
"Дорожная карта" по созданию очистных сооружений утверждена в Приангарье - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
 
17:44 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/priangare-1907293547.html
"Дорожная карта" по созданию очистных сооружений утверждена в Приангарье
"Дорожная карта" по созданию очистных сооружений утверждена в Приангарье - РИА Новости, 03.11.2023
"Дорожная карта" по созданию очистных сооружений утверждена в Приангарье
В Иркутской области утверждена "Дорожная карта" по проектированию и строительству очистных сооружений, в 2024 - 2025 годах запланировано реализовать девять... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:44
2023-11-03T17:44
иркутская область
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148230/01/1482300186_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_3568419b37e0376987cc223ce581afb8.jpg
ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. В Иркутской области утверждена "Дорожная карта" по проектированию и строительству очистных сооружений, в 2024 - 2025 годах запланировано реализовать девять мероприятий, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании, на котором обсудили вопросы сохранения озера Байкал. Оно прошло под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. Глава Приангарья доложил о реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений правого берега Иркутска. Общий объём освоенных федеральных средств при реализации этого проекта уже составил 10,7 миллиарда рублей, в том числе 1,3 миллиарда - в текущем году. Средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 год, освоены в полном объеме. Завершить строительство объекта планируется в 2024 году. "В рамках поручения президента РФ в регионе утверждена "Дорожная карта" с мероприятиями по проектированию и дальнейшему строительству канализационных очистных сооружений, которые позволят сократить сбросы неочищенных сточных вод на Байкальской природной территории", - сказал Игорь Кобзев. Он отметил, что в 2024-2025 годах планируется реализовать девять первоочередных мероприятий по проектированию и строительству канализационных очистных сооружений в Слюдянском, Иркутском районах, в городах Иркутске и Усолье-Сибирском. Также необходимо спроектировать и построить канализационные очистные сооружения в поселках Хужир, Шара-Тагот и Еланцы Ольхонского района. Виктория Абрамченко отметила, что Иркутская область выполняет работы по строительству очистных сооружений в соответствии с графиком.
https://ria.ru/20231101/gaz-1906752637.html
иркутская область
иркутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148230/01/1482300186_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2be6c84d3962f040dfdb18bf7afc0e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, иркутск, игорь кобзев, россия
Иркутская область, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, Россия

"Дорожная карта" по созданию очистных сооружений утверждена в Приангарье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание администрации Иркутской области
Здание администрации Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Здание администрации Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. В Иркутской области утверждена "Дорожная карта" по проектированию и строительству очистных сооружений, в 2024 - 2025 годах запланировано реализовать девять мероприятий, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании, на котором обсудили вопросы сохранения озера Байкал. Оно прошло под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. Глава Приангарья доложил о реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений правого берега Иркутска. Общий объём освоенных федеральных средств при реализации этого проекта уже составил 10,7 миллиарда рублей, в том числе 1,3 миллиарда - в текущем году. Средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 год, освоены в полном объеме. Завершить строительство объекта планируется в 2024 году.
"В рамках поручения президента РФ в регионе утверждена "Дорожная карта" с мероприятиями по проектированию и дальнейшему строительству канализационных очистных сооружений, которые позволят сократить сбросы неочищенных сточных вод на Байкальской природной территории", - сказал Игорь Кобзев.
Он отметил, что в 2024-2025 годах планируется реализовать девять первоочередных мероприятий по проектированию и строительству канализационных очистных сооружений в Слюдянском, Иркутском районах, в городах Иркутске и Усолье-Сибирском. Также необходимо спроектировать и построить канализационные очистные сооружения в поселках Хужир, Шара-Тагот и Еланцы Ольхонского района.
Виктория Абрамченко отметила, что Иркутская область выполняет работы по строительству очистных сооружений в соответствии с графиком.
В Иркутске - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области
1 ноября, 17:14
 
Иркутская областьИркутская областьИркутскИгорь КобзевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала