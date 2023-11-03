https://ria.ru/20231103/priangare-1907293547.html

"Дорожная карта" по созданию очистных сооружений утверждена в Приангарье

"Дорожная карта" по созданию очистных сооружений утверждена в Приангарье - РИА Новости, 03.11.2023

"Дорожная карта" по созданию очистных сооружений утверждена в Приангарье

В Иркутской области утверждена "Дорожная карта" по проектированию и строительству очистных сооружений, в 2024 - 2025 годах запланировано реализовать девять... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:44

2023-11-03T17:44

2023-11-03T17:44

иркутская область

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

россия

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ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. В Иркутской области утверждена "Дорожная карта" по проектированию и строительству очистных сооружений, в 2024 - 2025 годах запланировано реализовать девять мероприятий, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании, на котором обсудили вопросы сохранения озера Байкал. Оно прошло под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. Глава Приангарья доложил о реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений правого берега Иркутска. Общий объём освоенных федеральных средств при реализации этого проекта уже составил 10,7 миллиарда рублей, в том числе 1,3 миллиарда - в текущем году. Средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 год, освоены в полном объеме. Завершить строительство объекта планируется в 2024 году. "В рамках поручения президента РФ в регионе утверждена "Дорожная карта" с мероприятиями по проектированию и дальнейшему строительству канализационных очистных сооружений, которые позволят сократить сбросы неочищенных сточных вод на Байкальской природной территории", - сказал Игорь Кобзев. Он отметил, что в 2024-2025 годах планируется реализовать девять первоочередных мероприятий по проектированию и строительству канализационных очистных сооружений в Слюдянском, Иркутском районах, в городах Иркутске и Усолье-Сибирском. Также необходимо спроектировать и построить канализационные очистные сооружения в поселках Хужир, Шара-Тагот и Еланцы Ольхонского района. Виктория Абрамченко отметила, что Иркутская область выполняет работы по строительству очистных сооружений в соответствии с графиком.

https://ria.ru/20231101/gaz-1906752637.html

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иркутская область, иркутск, игорь кобзев, россия