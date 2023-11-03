Захарова назвала пранк ответом на наступление эпохи постправды
Захарова: пранк стал ответом на то, что политики говорят и думают по-разному
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специфический жанр пранка стал популярен как ответ на наступление эпохи постправды, когда политики публично говорят одно, а на самом деле думают другое, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". На вопрос, правильно ли делает Киев, героизируя нацистских преступников, Мелони ответила: "они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь".
"Пранк - не российское изобретение. Попадались на него многие. Думаю, этот специфический жанр стал таким популярным как ответ на наступление эпохи постправды. Какая же это "дезинформация спецслужб России", когда итальянский премьер говорит то, что считает нужным? Это её позиция, её мысли, которые она самостоятельно озвучила. Прямая речь, не вырванная из контекста. А почему то, что итальянский премьер говорит на публику, отличается от того, что она говорит в кулуарах - это уже вы сами разбирайтесь", - написала Захарова, обращаясь к итальянским журналистам.
Представитель МИД РФ также напомнила, что она после беседы Мелони с пранкерами в своем канале спросила у той, готова ли она "героизировать" итальянских фашистов или возродить фашистские "черные бригады". Захарова посетовала, что ответа на свой вопрос так и не получила. "Реагировать на её слова мне пришлось потому, что я получила много вопросов от российских и зарубежных журналистов. Разница в том, что многие итальянские политики избегают прямого общения с журналистами и гражданами своей страны. А мы нет. Поэтому когда мне несколько раз задали соответствующий вопрос, я и высказала своё мнение", - объяснила Захарова свою оперативную реакцию на розыгрыш.
По ее словам, Мелони не единственная, кто стал жертвой пранка. "Вы даже не представляете, сколько подобных звонков мы получаем, например, от украинских кибертеррористов. Разница заключается в том, что Вован и Лексус с Мелони поговорили на политические темы, а с Украины, из Германии, Италии, Канады, США мы получаем звонки с угрозами", - посетовала Захарова.