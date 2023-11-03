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В Валенсии из-за природных пожаров эвакуировали сотни человек
В Валенсии из-за природных пожаров эвакуировали сотни человек - РИА Новости, 03.11.2023
В Валенсии из-за природных пожаров эвакуировали сотни человек
Сотни человек эвакуируют в испанском автономном сообществе Валенсия из-за природных пожаров, которые распространяются на фоне сильного ветра, сообщили местные... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:19
2023-11-03T14:19
2023-11-03T14:20
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сотни человек эвакуируют в испанском автономном сообществе Валенсия из-за природных пожаров, которые распространяются на фоне сильного ветра, сообщили местные экстренные службы. Пожар начался около деревни Монтичельво в четверг. Огонь охватил территорию площадью около 2 тысяч гектаров. Более 800 человек были вынуждены покинуть свои дома. В тушении пожара участвуют порядка 200 человек и авиация. "Помимо 850 человек, которые были эвакуированы вчера вечером и ночью, в муниципалитете Потриес объявлен режим изоляции из-за дыма", - сообщила глава департамента юстиции и внутренних дел Валенсии Элиса Нуньес. Видео с ее заявлением опубликовано на странице местных экстренных служб в социальной сети X. По данным газеты Pais, бушующий на европейской территории шторм "Киаран" принес в Валенсию сильный ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду, что усложняет работы по тушению пожара. Оранжевый уровень опасности объявлен на юге и западе Валенсии. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что семь человек погибли в Западной Европе в результате обрушившегося на регион урагана "Киаран". Во Франции в результате падения деревьев погиб водитель грузовика в департаменте Эна, а в портовом городе Гавр сообщили о гибели мужчины, упавшего с балкона. Жертвами стихии также стали мужчина в городе Венрай на юго-востоке Нидерландов, женщина в центре Мадрида и один человек в Германии.
https://ria.ru/20231030/uragan-1906250659.html
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валенсия (область), в мире, западная европа, испания
Валенсия (область), В мире, Западная Европа, Испания
В Валенсии из-за природных пожаров эвакуировали сотни человек
В испанской Валенсии из-за природных пожаров эвакуировали 850 человек
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сотни человек эвакуируют в испанском автономном сообществе Валенсия из-за природных пожаров, которые распространяются на фоне сильного ветра, сообщили местные экстренные службы.
Пожар начался около деревни Монтичельво в четверг. Огонь охватил территорию площадью около 2 тысяч гектаров. Более 800 человек были вынуждены покинуть свои дома. В тушении пожара участвуют порядка 200 человек и авиация.
"Помимо 850 человек, которые были эвакуированы вчера вечером и ночью, в муниципалитете Потриес объявлен режим изоляции из-за дыма", - сообщила глава департамента юстиции и внутренних дел Валенсии Элиса Нуньес. Видео с ее заявлением опубликовано на странице местных экстренных служб в социальной сети X.
По данным газеты Pais, бушующий на европейской территории шторм "Киаран" принес в Валенсию сильный ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду, что усложняет работы по тушению пожара. Оранжевый уровень опасности объявлен на юге и западе Валенсии.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что семь человек погибли в Западной Европе
в результате обрушившегося на регион урагана "Киаран". Во Франции
в результате падения деревьев погиб водитель грузовика в департаменте Эна, а в портовом городе Гавр
сообщили о гибели мужчины, упавшего с балкона. Жертвами стихии также стали мужчина в городе Венрай на юго-востоке Нидерландов
, женщина в центре Мадрида
и один человек в Германии
.
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