https://ria.ru/20231103/pozhar-1907093760.html

Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидировали

Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидировали - РИА Новости, 03.11.2023

Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидировали

Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:42

2023-11-03T08:42

2023-11-03T10:33

происшествия

ейский район

краснодарский край

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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.О пожаре на складе с сельхозпродукцией в Ейском районе краевой МЧС информировал 1 ноября. Тогда площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось вечером того же дня, а потушить огонь только спустя почти двое суток."В 8.20 по Ейскому пожару, ликвидация", - говорится в сообщении.В тушении огня были задействованы 54 спасателя, используются 18 единиц техники.

https://ria.ru/20231102/pozhar-1906847400.html

ейский район

краснодарский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ейский район, краснодарский край