https://ria.ru/20231103/pozhar-1907093760.html
Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидировали
Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидировали - РИА Новости, 03.11.2023
Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидировали
Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:42
2023-11-03T08:42
2023-11-03T10:33
происшествия
ейский район
краснодарский край
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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.О пожаре на складе с сельхозпродукцией в Ейском районе краевой МЧС информировал 1 ноября. Тогда площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось вечером того же дня, а потушить огонь только спустя почти двое суток."В 8.20 по Ейскому пожару, ликвидация", - говорится в сообщении.В тушении огня были задействованы 54 спасателя, используются 18 единиц техники.
https://ria.ru/20231102/pozhar-1906847400.html
ейский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейский район, краснодарский край
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край
Пожар на складе в Ейском районе на Кубани полностью ликвидировали
Спасатели потушили пожар на складе на Кубани спустя почти двое суток