https://ria.ru/20231103/poteri-1907181832.html
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.11.2023
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие за неделю отразили четыре атаки украинских войск на южнодонецком направлении, противник потерял более 1110 солдат, сообщило Минобороны РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:19
2023-11-03T14:19
2023-11-03T16:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили четыре атаки украинских войск на южнодонецком направлении, противник потерял более 1110 солдат, сообщило Минобороны РФ."На южнодонецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке ведомства за период с 28 октября по 3 ноября."За указанный период потери противника составили свыше 1110 военнослужащих, семь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО", - добавили в МО РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 1100 солдат на Южнодонецком направлении