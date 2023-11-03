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При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке пострадали девять человек - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 03.11.2023 (обновлено: 18:59 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/postradavshie-1907315050.html
При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке пострадали девять человек
При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке пострадали девять человек - РИА Новости, 03.11.2023
При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке пострадали девять человек
Девять человек госпитализированы после удара украинских войск по зданию соцфонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области, один пациент в тяжелом... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:58
2023-11-03T18:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Девять человек госпитализированы после удара украинских войск по зданию соцфонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области, один пациент в тяжелом состоянии, а восемь - средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, слова которого приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.Украинские войска ранее в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка, погибла женщина, двое в тяжёлом состоянии, разбор завалов продолжается. Позже сенатор от региона Константин Басюк сообщил, что, предварительно, семеро погибших и семеро раненых, за жизни еще двух человек борются медики. "Пострадавшие получили серьезные травмы разного характера. Один пациент находится в состоянии тяжелой степени тяжести, а восемь - в состоянии средней", - сообщил Сат.По словам министра, при необходимости пострадавшие будут направлены на лечение в медучреждения других регионов.
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке пострадали девять человек

Минздрав Херсонской области: при ударе ВСУ по Чаплинке пострадали девять человек

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания Соцфонда в Чаплинке, Херсонская область
Последствие обстрела ракетами здания Соцфонда в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела ракетами здания Соцфонда в Чаплинке, Херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Девять человек госпитализированы после удара украинских войск по зданию соцфонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области, один пациент в тяжелом состоянии, а восемь - средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, слова которого приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.
Украинские войска ранее в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка, погибла женщина, двое в тяжёлом состоянии, разбор завалов продолжается. Позже сенатор от региона Константин Басюк сообщил, что, предварительно, семеро погибших и семеро раненых, за жизни еще двух человек борются медики.
«
"Пострадавшие получили серьезные травмы разного характера. Один пациент находится в состоянии тяжелой степени тяжести, а восемь - в состоянии средней", - сообщил Сат.
По словам министра, при необходимости пострадавшие будут направлены на лечение в медучреждения других регионов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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