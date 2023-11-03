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При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке пострадали девять человек

При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке пострадали девять человек - РИА Новости, 03.11.2023

При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке пострадали девять человек

Девять человек госпитализированы после удара украинских войск по зданию соцфонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области, один пациент в тяжелом... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:58

2023-11-03T18:58

2023-11-03T18:59

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Девять человек госпитализированы после удара украинских войск по зданию соцфонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области, один пациент в тяжелом состоянии, а восемь - средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, слова которого приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.Украинские войска ранее в пятницу нанесли удар американскими ракетами по зданию соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка, погибла женщина, двое в тяжёлом состоянии, разбор завалов продолжается. Позже сенатор от региона Константин Басюк сообщил, что, предварительно, семеро погибших и семеро раненых, за жизни еще двух человек борются медики. "Пострадавшие получили серьезные травмы разного характера. Один пациент находится в состоянии тяжелой степени тяжести, а восемь - в состоянии средней", - сообщил Сат.По словам министра, при необходимости пострадавшие будут направлены на лечение в медучреждения других регионов.

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины