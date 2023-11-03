https://ria.ru/20231103/poslanie-1907308861.html

Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию

Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию - РИА Новости, 03.11.2023

Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин пока еще не определился со сроками оглашения послания в этом году, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:34

2023-11-03T18:34

2023-11-03T18:41

владимир путин

дмитрий песков

россия

политика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока еще не определился со сроками оглашения послания в этом году, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент пока еще не определился со сроками оглашения послания в этом году", - сказал он.Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022 году послание не оглашалось. Сам президент объяснил, что это связано с "большой динамикой событий".

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владимир путин, дмитрий песков, россия, политика