https://ria.ru/20231103/pornografiya-1907244093.html

В Испании задержали 27 человек за производство детской порнографии

В Испании задержали 27 человек за производство детской порнографии - РИА Новости, 03.11.2023

В Испании задержали 27 человек за производство детской порнографии

Национальная полиция Испании задержала 27 подозреваемых в хранении, производстве и распространении тысяч файлов с детской порнографией, говорится в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:07

2023-11-03T16:07

2023-11-03T16:07

в мире

испания

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МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала 27 подозреваемых в хранении, производстве и распространении тысяч файлов с детской порнографией, говорится в распространенном в пятницу сообщении министерства внутренних дел королевства. "Агенты Национальной полиции задержали 27 человек в рамках операции по борьбе с производством, распространением и хранением детской порнографии. В разных частях страны было проведено 26 обысков в домах", - говорится в сообщении. Расследование стартовало в начале 2020 года с участием сотрудников центрального отдела по борьбе с киберпреступностью. Один из задержанных оказался опасным маньяком, который из своего дома в мадридском городе Фуэнлабрада совершил более 100 киберпреступлений, известных также как "педофильный обман", в одной из наиболее популярных среди молодежи социальных сетей.

https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html

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в мире, испания