https://ria.ru/20231103/pomosch-1907314603.html

Посол США заявила, что обсудила со спикером Джонсоном помощь Украине

Посол США заявила, что обсудила со спикером Джонсоном помощь Украине - РИА Новости, 03.11.2023

Посол США заявила, что обсудила со спикером Джонсоном помощь Украине

Спикер палаты представителей Майк Джонсон встретился с послом США в Киеве Бриджет Бринк, которая говорила с ним о важности продолжения поддержки Украины. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:55

2023-11-03T18:55

2023-11-03T18:55

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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон встретился с послом США в Киеве Бриджет Бринк, которая говорила с ним о важности продолжения поддержки Украины. Джонсон тормозит принятие пакетного запроса Белого дома об ассигнованиях Украине и Израилю. Выдвиженец республиканского большинства инициировал на этой неделе отдельный законопроект о помощи еврейскому государству и обещает провести дополнительную дискуссию в конгрессе о дальнейшей поддержке Киева. "Имела честь встретиться со спикером Джонсоном для обсуждения важности помощи Украине в прекращении российской агрессии в Европе", - написала Бринк в социальной сети Х на английской и украинском языках. На продолжение помощи Украине Белый дом запрашивает свыше 60 миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907270586.html

https://ria.ru/20231103/prosba-1907253605.html

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в мире, украина, майк джонсон, нато, россия, сша, сергей лавров