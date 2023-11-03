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Родственников Байдена могут вызвать в конгресс для дачи показаний - РИА Новости, 03.11.2023
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23:39 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/pokazaniya-1907345863.html
Родственников Байдена могут вызвать в конгресс для дачи показаний
Родственников Байдена могут вызвать в конгресс для дачи показаний - РИА Новости, 03.11.2023
Родственников Байдена могут вызвать в конгресс для дачи показаний
Глава комитета палаты представителей США по надзору Джеймс Комер заявил, что в ближайшие дни могут быть выписаны повестки в конгресс для членов семьи президента РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T23:39
2023-11-03T23:39
в мире
сша
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китай
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США по надзору Джеймс Комер заявил, что в ближайшие дни могут быть выписаны повестки в конгресс для членов семьи президента Джо Байдена. "Из-за того, что мы получили банковские записи, мы очень близки к тому, чтобы привести Байденов. Я бы сказал, что речь идет о днях до того момента, как им выпишут повестки", - заявил Комер для подкаста Лу Доббса. Комер уточнил, что по запросу законодателей им был предоставлен доступ к банковским записям брата президента и его сына Джеймса и Хантера Байденов. Законодатель не уточнил, кому планируется выписать повестки, но говорил он лишь об этих родственниках Байдена. Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти. В среду надзорный комитет палаты представителей опубликовал копию чека на 40 тысяч долларов, выписанного в сентябре 2017 года на имя Джо Байдена. По словам Комера, речь идет о легализованных незаконным путем средствах, полученных из Китая через ряд компаний, принадлежащих членам семьи Байдена, включая сына Хантера и брата Джеймса с его женой Сарой. Сам чек на имя Джо Байдена был выписан именно Сарой Байден с указанием назначения "погашение долга". Еще раньше Комер утверждал, что нашел доказательства получения президентом США 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока. Контролирующие палату представителей республиканцы подозревают Байдена в коррупции и злоупотреблении служебным положением и на этом основании начали процедуру импичмента еще при бывшем спикере палаты представителей Кевине Маккарти. Профильный комитет в палате расследует, главным образом, вопрос о том, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента США (2009-2017 годы). Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".
https://ria.ru/20231102/spiker-1907072272.html
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в мире, сша, джо байден, китай, ближний восток, кевин маккарти
В мире, США, Джо Байден, Китай, Ближний Восток, Кевин Маккарти
Родственников Байдена могут вызвать в конгресс для дачи показаний

Палата представителей: родственников Байдена могут вызвать для дачи показаний

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США по надзору Джеймс Комер заявил, что в ближайшие дни могут быть выписаны повестки в конгресс для членов семьи президента Джо Байдена.
«
"Из-за того, что мы получили банковские записи, мы очень близки к тому, чтобы привести Байденов. Я бы сказал, что речь идет о днях до того момента, как им выпишут повестки", - заявил Комер для подкаста Лу Доббса.
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Комер уточнил, что по запросу законодателей им был предоставлен доступ к банковским записям брата президента и его сына Джеймса и Хантера Байденов. Законодатель не уточнил, кому планируется выписать повестки, но говорил он лишь об этих родственниках Байдена.
Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.
В среду надзорный комитет палаты представителей опубликовал копию чека на 40 тысяч долларов, выписанного в сентябре 2017 года на имя Джо Байдена. По словам Комера, речь идет о легализованных незаконным путем средствах, полученных из Китая через ряд компаний, принадлежащих членам семьи Байдена, включая сына Хантера и брата Джеймса с его женой Сарой. Сам чек на имя Джо Байдена был выписан именно Сарой Байден с указанием назначения "погашение долга".
Еще раньше Комер утверждал, что нашел доказательства получения президентом США 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока.
Контролирующие палату представителей республиканцы подозревают Байдена в коррупции и злоупотреблении служебным положением и на этом основании начали процедуру импичмента еще при бывшем спикере палаты представителей Кевине Маккарти. Профильный комитет в палате расследует, главным образом, вопрос о том, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента США (2009-2017 годы).
Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".
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