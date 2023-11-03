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Родственников Байдена могут вызвать в конгресс для дачи показаний

Родственников Байдена могут вызвать в конгресс для дачи показаний - РИА Новости, 03.11.2023

Родственников Байдена могут вызвать в конгресс для дачи показаний

Глава комитета палаты представителей США по надзору Джеймс Комер заявил, что в ближайшие дни могут быть выписаны повестки в конгресс для членов семьи президента РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T23:39

2023-11-03T23:39

2023-11-03T23:39

в мире

сша

джо байден

китай

ближний восток

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США по надзору Джеймс Комер заявил, что в ближайшие дни могут быть выписаны повестки в конгресс для членов семьи президента Джо Байдена. "Из-за того, что мы получили банковские записи, мы очень близки к тому, чтобы привести Байденов. Я бы сказал, что речь идет о днях до того момента, как им выпишут повестки", - заявил Комер для подкаста Лу Доббса. Комер уточнил, что по запросу законодателей им был предоставлен доступ к банковским записям брата президента и его сына Джеймса и Хантера Байденов. Законодатель не уточнил, кому планируется выписать повестки, но говорил он лишь об этих родственниках Байдена. Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти. В среду надзорный комитет палаты представителей опубликовал копию чека на 40 тысяч долларов, выписанного в сентябре 2017 года на имя Джо Байдена. По словам Комера, речь идет о легализованных незаконным путем средствах, полученных из Китая через ряд компаний, принадлежащих членам семьи Байдена, включая сына Хантера и брата Джеймса с его женой Сарой. Сам чек на имя Джо Байдена был выписан именно Сарой Байден с указанием назначения "погашение долга". Еще раньше Комер утверждал, что нашел доказательства получения президентом США 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока. Контролирующие палату представителей республиканцы подозревают Байдена в коррупции и злоупотреблении служебным положением и на этом основании начали процедуру импичмента еще при бывшем спикере палаты представителей Кевине Маккарти. Профильный комитет в палате расследует, главным образом, вопрос о том, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента США (2009-2017 годы). Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".

https://ria.ru/20231102/spiker-1907072272.html

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сша

китай

ближний восток

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в мире, сша, джо байден, китай, ближний восток, кевин маккарти