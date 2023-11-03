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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.11.2023
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08:05 03.11.2023 (обновлено: 08:27 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/pogoda-1907091339.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Без осадков и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:05
2023-11-03T08:27
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Без осадков и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что погоду в столичном регионе в пятницу будет формировать вытягивающийся с юга гребень антициклона. "Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 4-6 градусов, в Московской области плюс 2-7 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южных направлений, не сильный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Он также добавил, что за вчерашний день в столице выпало 13 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20231102/temperatura-1906843237.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается до 6 градусов тепла и облачная погода без осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди гуляют с собакой по парку в Москве
Люди гуляют с собакой по парку в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди гуляют с собакой по парку в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Без осадков и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что погоду в столичном регионе в пятницу будет формировать вытягивающийся с юга гребень антициклона.
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"Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 4-6 градусов, в Московской области плюс 2-7 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть южных направлений, не сильный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Он также добавил, что за вчерашний день в столице выпало 13 миллиметров осадков.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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