https://ria.ru/20231103/pogoda-1907091339.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Без осадков и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:05
2023-11-03T08:05
2023-11-03T08:27
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Без осадков и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что погоду в столичном регионе в пятницу будет формировать вытягивающийся с юга гребень антициклона. "Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 4-6 градусов, в Московской области плюс 2-7 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южных направлений, не сильный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Он также добавил, что за вчерашний день в столице выпало 13 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20231102/temperatura-1906843237.html
https://ria.ru/20231101/zima-1906617401.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается до 6 градусов тепла и облачная погода без осадков
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Без осадков и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что погоду в столичном регионе в пятницу будет формировать вытягивающийся с юга гребень антициклона.
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"Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 4-6 градусов, в Московской области
плюс 2-7 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть южных направлений, не сильный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Он также добавил, что за вчерашний день в столице выпало 13 миллиметров осадков.
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