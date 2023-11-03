https://ria.ru/20231103/pogoda-1907091339.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 03.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Без осадков и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:05

2023-11-03T08:05

2023-11-03T08:27

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Без осадков и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что погоду в столичном регионе в пятницу будет формировать вытягивающийся с юга гребень антициклона. "Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 4-6 градусов, в Московской области плюс 2-7 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южных направлений, не сильный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Он также добавил, что за вчерашний день в столице выпало 13 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20231102/temperatura-1906843237.html

https://ria.ru/20231101/zima-1906617401.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус