Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 03.11.2023 (обновлено: 18:50 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/pogibshie-1907301296.html
При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек
При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек - РИА Новости, 03.11.2023
При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек
При ракетном ударе ВСУ по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка погибли семь человек, сообщил сенатор от Херсонской... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:08
2023-11-03T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240217_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16a864ef4eb1737c23b98f0a1bbff3ec.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При ракетном ударе ВСУ по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка погибли семь человек, сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в Telegram-канале.&quot;Прилеты в Пенсионный фонд и центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики&quot;, — написал член Совета Федерации.Сенатор отметил, что в Чаплинке не было военных объектов, которые мог бы атаковать противник. Позднее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат уточнил, что госпитализировали девять человек, один пациент в тяжелом состоянии, а восемь — средней тяжести.О попадании двух украинских ракет в здание Соцфонда в Чаплинке рассказал сегодня днем губернатор Владимир Сальдо. По его словам, российским военным удалось сбить четыре воздушные цели. Изначально было известно об одной погибшей.Сальдо подчеркнул, что украинские военные нанесли удар в тот момент, когда в здании были только сотрудники и посетители, в основном женщины. Они сделали это специально накануне Дня народного единства с целью испортить праздник.
https://ria.ru/20231102/energodar-1906911985.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240217_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_79b624540c4ab24bde98700b9aa7cd88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо
При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек

Сенатор Басюк: при ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания Социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
Последствие обстрела ракетами здания Социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела ракетами здания Социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При ракетном ударе ВСУ по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка погибли семь человек, сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в Telegram-канале.
«

"Прилеты в Пенсионный фонд и центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики", — написал член Совета Федерации.

Сенатор отметил, что в Чаплинке не было военных объектов, которые мог бы атаковать противник. Позднее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат уточнил, что госпитализировали девять человек, один пациент в тяжелом состоянии, а восемь — средней тяжести.
О попадании двух украинских ракет в здание Соцфонда в Чаплинке рассказал сегодня днем губернатор Владимир Сальдо. По его словам, российским военным удалось сбить четыре воздушные цели. Изначально было известно об одной погибшей.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
2 ноября, 12:58
Сальдо подчеркнул, что украинские военные нанесли удар в тот момент, когда в здании были только сотрудники и посетители, в основном женщины. Они сделали это специально накануне Дня народного единства с целью испортить праздник.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем Вооруженных сил находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала