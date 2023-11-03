https://ria.ru/20231103/pogibshie-1907301296.html

При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек

При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек - РИА Новости, 03.11.2023

При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек

При ракетном ударе ВСУ по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка погибли семь человек, сообщил сенатор от Херсонской... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:08

2023-11-03T18:08

2023-11-03T18:50

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При ракетном ударе ВСУ по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка погибли семь человек, сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в Telegram-канале."Прилеты в Пенсионный фонд и центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики", — написал член Совета Федерации.Сенатор отметил, что в Чаплинке не было военных объектов, которые мог бы атаковать противник. Позднее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат уточнил, что госпитализировали девять человек, один пациент в тяжелом состоянии, а восемь — средней тяжести.О попадании двух украинских ракет в здание Соцфонда в Чаплинке рассказал сегодня днем губернатор Владимир Сальдо. По его словам, российским военным удалось сбить четыре воздушные цели. Изначально было известно об одной погибшей.Сальдо подчеркнул, что украинские военные нанесли удар в тот момент, когда в здании были только сотрудники и посетители, в основном женщины. Они сделали это специально накануне Дня народного единства с целью испортить праздник.

https://ria.ru/20231102/energodar-1906911985.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо