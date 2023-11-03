https://ria.ru/20231103/poezdki-1907264743.html
Путин призвал членов ОП быть аккуратными при поездках в зону СВО
Путин призвал членов ОП быть аккуратными при поездках в зону СВО - РИА Новости, 03.11.2023
Путин призвал членов ОП быть аккуратными при поездках в зону СВО
Президент РФ Владимир Путин призвал членов Общественной палаты РФ быть аккуратными во время поездок в районы боевых действий или на близкие к ним территории,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:35
2023-11-03T16:35
2023-11-03T16:35
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал членов Общественной палаты РФ быть аккуратными во время поездок в районы боевых действий или на близкие к ним территории, пока это небезопасно, подчеркнул глава государства. Во время встречи главы государства с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" член комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Евгений Козеев рассказал Путину о волонтерской деятельности по поддержке беженцев из зоны СВО и доставке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. "Прошу вас быть аккуратнее, осторожнее. Обращаюсь и к членам Общественной палаты, надо быть в высшей степени аккуратными, когда вы посещаете районы боевых действий либо близкие к ним районы. К сожалению, пока это небезопасно, всему свое время. Надеюсь, что оно будет не таким отдаленным, но пока надо быть аккуратнее", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230721/istoriya-1885568424.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, общественная палата рф
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Общественная палата РФ
Путин призвал членов ОП быть аккуратными при поездках в зону СВО
Путин призвал членов ОП быть аккуратными при поездках в районы боевых действий