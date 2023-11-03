https://ria.ru/20231103/poezdki-1907264743.html

Путин призвал членов ОП быть аккуратными при поездках в зону СВО

Путин призвал членов ОП быть аккуратными при поездках в зону СВО - РИА Новости, 03.11.2023

Путин призвал членов ОП быть аккуратными при поездках в зону СВО

Президент РФ Владимир Путин призвал членов Общественной палаты РФ быть аккуратными во время поездок в районы боевых действий или на близкие к ним территории,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:35

2023-11-03T16:35

2023-11-03T16:35

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

россия

общественная палата рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал членов Общественной палаты РФ быть аккуратными во время поездок в районы боевых действий или на близкие к ним территории, пока это небезопасно, подчеркнул глава государства. Во время встречи главы государства с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" член комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Евгений Козеев рассказал Путину о волонтерской деятельности по поддержке беженцев из зоны СВО и доставке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. "Прошу вас быть аккуратнее, осторожнее. Обращаюсь и к членам Общественной палаты, надо быть в высшей степени аккуратными, когда вы посещаете районы боевых действий либо близкие к ним районы. К сожалению, пока это небезопасно, всему свое время. Надеюсь, что оно будет не таким отдаленным, но пока надо быть аккуратнее", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230721/istoriya-1885568424.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, общественная палата рф