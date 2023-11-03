https://ria.ru/20231103/podrostok-1907091800.html

В Казани завели дело после смерти подростка, которого не госпитализировали

В Казани завели дело после смерти подростка, которого не госпитализировали - РИА Новости, 03.11.2023

В Казани завели дело после смерти подростка, которого не госпитализировали

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Казани после смерти подростка, которому врачи отказали в госпитализации, сообщает следственное РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:12

2023-11-03T08:12

2023-11-03T08:12

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Казани после смерти подростка, которому врачи отказали в госпитализации, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что в Казани врачи Детской республиканской клинической больницы отказали в госпитализации 16-летнему подростку, который обратился с жалобами на боли в шее. На следующий день мальчик умер дома. По данным местных СМИ, у подростка ранее были диагностированы сосудистая дистония и несколько хронических болезней, он состоял на учёте у невролога. По данному факту минздрав Татарстана и управление Росздравнадзора по республике начали проверки, прокуратура Татарстана взяла выяснение причин и обстоятельств смерти подростка на особый контроль. "Следственными органами… по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. СК РФ отмечает, что глава ведомства поручил руководителю СУСК по Татарстану представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20231102/kvest-1906956135.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)