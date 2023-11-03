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В Казани завели дело после смерти подростка, которого не госпитализировали - РИА Новости, 03.11.2023
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08:12 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/podrostok-1907091800.html
В Казани завели дело после смерти подростка, которого не госпитализировали
В Казани завели дело после смерти подростка, которого не госпитализировали - РИА Новости, 03.11.2023
В Казани завели дело после смерти подростка, которого не госпитализировали
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Казани после смерти подростка, которому врачи отказали в госпитализации, сообщает следственное РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:12
2023-11-03T08:12
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Казани после смерти подростка, которому врачи отказали в госпитализации, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что в Казани врачи Детской республиканской клинической больницы отказали в госпитализации 16-летнему подростку, который обратился с жалобами на боли в шее. На следующий день мальчик умер дома. По данным местных СМИ, у подростка ранее были диагностированы сосудистая дистония и несколько хронических болезней, он состоял на учёте у невролога. По данному факту минздрав Татарстана и управление Росздравнадзора по республике начали проверки, прокуратура Татарстана взяла выяснение причин и обстоятельств смерти подростка на особый контроль. "Следственными органами… по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. СК РФ отмечает, что глава ведомства поручил руководителю СУСК по Татарстану представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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казань
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани завели дело после смерти подростка, которого не госпитализировали

В Казани завели дело после смерти подростка, которому отказали в госпитализации

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Казани после смерти подростка, которому врачи отказали в госпитализации, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что в Казани врачи Детской республиканской клинической больницы отказали в госпитализации 16-летнему подростку, который обратился с жалобами на боли в шее. На следующий день мальчик умер дома. По данным местных СМИ, у подростка ранее были диагностированы сосудистая дистония и несколько хронических болезней, он состоял на учёте у невролога.
По данному факту минздрав Татарстана и управление Росздравнадзора по республике начали проверки, прокуратура Татарстана взяла выяснение причин и обстоятельств смерти подростка на особый контроль.
"Следственными органами… по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
СК РФ отмечает, что глава ведомства поручил руководителю СУСК по Татарстану представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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