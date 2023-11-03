https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907297763.html

Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье

Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023

Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье

В Подмосковье проходит набор в новое элитное подразделение на контрактную службу в Московской области, сообщает контрактмо.рф. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:56

2023-11-03T17:56

2023-11-03T17:56

новости подмосковья

андрей воробьев

балашиха

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897230246_237:332:3071:1926_1920x0_80_0_0_f59adb47996a130b9d3428ac09ddeb60.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Подмосковье проходит набор в новое элитное подразделение на контрактную службу в Московской области, сообщает контрактмо.рф. Каждому контрактнику единовременно выплатят по одному миллиону рублей: 195 тысяч - федеральная выплата, 200 тысяч рублей - региональная выплата и 605 тысяч рублей - выплата из специального фонда, говорится в сообщении. В отдельном элитном подразделении преподают опытные инструктора, которые обеспечат высокий уровень боевой подготовки. Кроме того, контрактников снабдят современной экипировкой, а также предоставят возможность взаимодействия с близкими и семьями контрактников на особом уровне. Также бойцы могут рассчитывать на бесплатный трансфер до Московской области из любой точки мира, пояснили в пресс-службе. Напомним, что в апреле этого года в подмосковной Балашихе открылся областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в специальной военной операции (СВО). А в начале мая там с визитом побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://realty.ria.ru/20231103/dorogi-1907260754.html

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье)