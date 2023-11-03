Рейтинг@Mail.ru
Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:56 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907297763.html
Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье
Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023
Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье
В Подмосковье проходит набор в новое элитное подразделение на контрактную службу в Московской области, сообщает контрактмо.рф. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:56
2023-11-03T17:56
новости подмосковья
андрей воробьев
балашиха
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897230246_237:332:3071:1926_1920x0_80_0_0_f59adb47996a130b9d3428ac09ddeb60.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Подмосковье проходит набор в новое элитное подразделение на контрактную службу в Московской области, сообщает контрактмо.рф. Каждому контрактнику единовременно выплатят по одному миллиону рублей: 195 тысяч - федеральная выплата, 200 тысяч рублей - региональная выплата и 605 тысяч рублей - выплата из специального фонда, говорится в сообщении. В отдельном элитном подразделении преподают опытные инструктора, которые обеспечат высокий уровень боевой подготовки. Кроме того, контрактников снабдят современной экипировкой, а также предоставят возможность взаимодействия с близкими и семьями контрактников на особом уровне. Также бойцы могут рассчитывать на бесплатный трансфер до Московской области из любой точки мира, пояснили в пресс-службе. Напомним, что в апреле этого года в подмосковной Балашихе открылся областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в специальной военной операции (СВО). А в начале мая там с визитом побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
https://realty.ria.ru/20231103/dorogi-1907260754.html
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897230246_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb16e557e7eb13e506e1bed6db2c5c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Балашиха, Московская область (Подмосковье)

Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Подмосковье проходит набор в новое элитное подразделение на контрактную службу в Московской области, сообщает контрактмо.рф.
Каждому контрактнику единовременно выплатят по одному миллиону рублей: 195 тысяч - федеральная выплата, 200 тысяч рублей - региональная выплата и 605 тысяч рублей - выплата из специального фонда, говорится в сообщении.
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Подмосковье отремонтировали более 1,5 тысячи километров дорог в 2023 году
Вчера, 16:28
В отдельном элитном подразделении преподают опытные инструктора, которые обеспечат высокий уровень боевой подготовки. Кроме того, контрактников снабдят современной экипировкой, а также предоставят возможность взаимодействия с близкими и семьями контрактников на особом уровне. Также бойцы могут рассчитывать на бесплатный трансфер до Московской области из любой точки мира, пояснили в пресс-службе.
Напомним, что в апреле этого года в подмосковной Балашихе открылся областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в специальной военной операции (СВО). А в начале мая там с визитом побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала