https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907297763.html
Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье
Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023
Элитное подразделение набирает бойцов на контрактную службу в Подмосковье
В Подмосковье проходит набор в новое элитное подразделение на контрактную службу в Московской области, сообщает контрактмо.рф. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:56
2023-11-03T17:56
2023-11-03T17:56
новости подмосковья
андрей воробьев
балашиха
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897230246_237:332:3071:1926_1920x0_80_0_0_f59adb47996a130b9d3428ac09ddeb60.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Подмосковье проходит набор в новое элитное подразделение на контрактную службу в Московской области, сообщает контрактмо.рф. Каждому контрактнику единовременно выплатят по одному миллиону рублей: 195 тысяч - федеральная выплата, 200 тысяч рублей - региональная выплата и 605 тысяч рублей - выплата из специального фонда, говорится в сообщении. В отдельном элитном подразделении преподают опытные инструктора, которые обеспечат высокий уровень боевой подготовки. Кроме того, контрактников снабдят современной экипировкой, а также предоставят возможность взаимодействия с близкими и семьями контрактников на особом уровне. Также бойцы могут рассчитывать на бесплатный трансфер до Московской области из любой точки мира, пояснили в пресс-службе. Напомним, что в апреле этого года в подмосковной Балашихе открылся областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в специальной военной операции (СВО). А в начале мая там с визитом побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
https://realty.ria.ru/20231103/dorogi-1907260754.html
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897230246_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb16e557e7eb13e506e1bed6db2c5c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Подмосковье проходит набор в новое элитное подразделение на контрактную службу в Московской области, сообщает контрактмо.рф.
Каждому контрактнику единовременно выплатят по одному миллиону рублей: 195 тысяч - федеральная выплата, 200 тысяч рублей - региональная выплата и 605 тысяч рублей - выплата из специального фонда, говорится в сообщении.
В Подмосковье отремонтировали более 1,5 тысячи километров дорог в 2023 году
В отдельном элитном подразделении преподают опытные инструктора, которые обеспечат высокий уровень боевой подготовки. Кроме того, контрактников снабдят современной экипировкой, а также предоставят возможность взаимодействия с близкими и семьями контрактников на особом уровне. Также бойцы могут рассчитывать на бесплатный трансфер до Московской области из любой точки мира, пояснили в пресс-службе.
Напомним, что в апреле этого года в подмосковной Балашихе
открылся областной пункт отбора бойцов, желающих принять участие в специальной военной операции (СВО). А в начале мая там с визитом побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев
.