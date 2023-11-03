https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907278431.html

Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике

Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике - РИА Новости, 03.11.2023

Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике

В Московской области инвесторами реализуется 14 проектов импортозамещения в сфере электроники, их реализация позволит создать 1300 вакансий, сообщает... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:05

2023-11-03T17:05

2023-11-03T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дубна

воскресенск

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области инвесторами реализуется 14 проектов импортозамещения в сфере электроники, их реализация позволит создать 1300 вакансий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "На данный момент 14 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения реализуются в отрасли электроники. Общий объем инвестиций — 10,6 миллиарда рублей. Реализация проектов принесет региону 1300 рабочих мест", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба. По информации ведомства, компания "ТЕНЗОР" из Дубны реализует проект по разработке оборудования и программного обеспечения для реализации полного функционала по управлению системами жизнеобеспечения. Это и климат-контроль, и освещение, и защитная автоматика электроснабжения, и дизель-генераторы и прочее. В Воскресенске проект импортозамещения реализует компания "Элска". Предприятие займется производством низковольтных комплексных устройств (НКУ) на базе российских компонентов. НКУ предназначаются для приема, учета, распределения и управления электроэнергией, управления электроприводной техникой, обеспечения и автоматизации ввода аварийного энергоснабжения, а также защиты подключенного электрооборудования.

https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html

московская область (подмосковье)

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воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дубна, воскресенск