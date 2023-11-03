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Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике - РИА Новости, 03.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:05 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907278431.html
Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике
Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике - РИА Новости, 03.11.2023
Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике
В Московской области инвесторами реализуется 14 проектов импортозамещения в сфере электроники, их реализация позволит создать 1300 вакансий, сообщает... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:05
2023-11-03T17:05
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области инвесторами реализуется 14 проектов импортозамещения в сфере электроники, их реализация позволит создать 1300 вакансий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "На данный момент 14 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения реализуются в отрасли электроники. Общий объем инвестиций — 10,6 миллиарда рублей. Реализация проектов принесет региону 1300 рабочих мест", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба. По информации ведомства, компания "ТЕНЗОР" из Дубны реализует проект по разработке оборудования и программного обеспечения для реализации полного функционала по управлению системами жизнеобеспечения. Это и климат-контроль, и освещение, и защитная автоматика электроснабжения, и дизель-генераторы и прочее. В Воскресенске проект импортозамещения реализует компания "Элска". Предприятие займется производством низковольтных комплексных устройств (НКУ) на базе российских компонентов. НКУ предназначаются для приема, учета, распределения и управления электроэнергией, управления электроприводной техникой, обеспечения и автоматизации ввода аварийного энергоснабжения, а также защиты подключенного электрооборудования.
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московская область (подмосковье), дубна, воскресенск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Воскресенск

Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области инвесторами реализуется 14 проектов импортозамещения в сфере электроники, их реализация позволит создать 1300 вакансий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"На данный момент 14 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения реализуются в отрасли электроники. Общий объем инвестиций — 10,6 миллиарда рублей. Реализация проектов принесет региону 1300 рабочих мест", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба.
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 15:25
По информации ведомства, компания "ТЕНЗОР" из Дубны реализует проект по разработке оборудования и программного обеспечения для реализации полного функционала по управлению системами жизнеобеспечения. Это и климат-контроль, и освещение, и защитная автоматика электроснабжения, и дизель-генераторы и прочее.
В Воскресенске проект импортозамещения реализует компания "Элска". Предприятие займется производством низковольтных комплексных устройств (НКУ) на базе российских компонентов. НКУ предназначаются для приема, учета, распределения и управления электроэнергией, управления электроприводной техникой, обеспечения и автоматизации ввода аварийного энергоснабжения, а также защиты подключенного электрооборудования.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДубнаВоскресенск
 
 
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