Инвесторы Подмосковья реализуют 14 проектов импортозамещения в электронике
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области инвесторами реализуется 14 проектов импортозамещения в сфере электроники, их реализация позволит создать 1300 вакансий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"На данный момент 14 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения реализуются в отрасли электроники. Общий объем инвестиций — 10,6 миллиарда рублей. Реализация проектов принесет региону 1300 рабочих мест", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба.
По информации ведомства, компания "ТЕНЗОР" из Дубны реализует проект по разработке оборудования и программного обеспечения для реализации полного функционала по управлению системами жизнеобеспечения. Это и климат-контроль, и освещение, и защитная автоматика электроснабжения, и дизель-генераторы и прочее.
В Воскресенске проект импортозамещения реализует компания "Элска". Предприятие займется производством низковольтных комплексных устройств (НКУ) на базе российских компонентов. НКУ предназначаются для приема, учета, распределения и управления электроэнергией, управления электроприводной техникой, обеспечения и автоматизации ввода аварийного энергоснабжения, а также защиты подключенного электрооборудования.