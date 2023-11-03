https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907234474.html
Более 25 семейных центров работают в Подмосковье
Более 25 семейных центров работают в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023
Более 25 семейных центров работают в Подмосковье
В Московской области в настоящее время функционируют 26 семейных центров, на их базе работают службы содействия семье и детям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:50
2023-11-03T15:50
2023-11-03T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области в настоящее время функционируют 26 семейных центров, на их базе работают службы содействия семье и детям, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Здесь работают психологи, педагоги, юристы и другие специалисты, помогающие реабилитировать и сохранить кровную семью ребенка. Порядка 950 человек получают поддержку и ведут активную работу со специалистами", - сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В семейных центрах проводится ряд мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции, восстановление детско-родительских отношений, взаимную поддержку семей, профилактику социального сиротства. В ведомстве напомнили, что ситуации в жизни бывают абсолютно разные, а специалисты центров работают не только с родителями, но и с любым заинтересованным родственником ребенка.
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области в настоящее время функционируют 26 семейных центров, на их базе работают службы содействия семье и детям, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Здесь работают психологи, педагоги, юристы и другие специалисты, помогающие реабилитировать и сохранить кровную семью ребенка. Порядка 950 человек получают поддержку и ведут активную работу со специалистами", - сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева
, которую цитирует пресс-служба.
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В семейных центрах проводится ряд мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции, восстановление детско-родительских отношений, взаимную поддержку семей, профилактику социального сиротства.
В ведомстве напомнили, что ситуации в жизни бывают абсолютно разные, а специалисты центров работают не только с родителями, но и с любым заинтересованным родственником ребенка.