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Более 25 семейных центров работают в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:50 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907234474.html
Более 25 семейных центров работают в Подмосковье
Более 25 семейных центров работают в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023
Более 25 семейных центров работают в Подмосковье
В Московской области в настоящее время функционируют 26 семейных центров, на их базе работают службы содействия семье и детям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:50
2023-11-03T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области в настоящее время функционируют 26 семейных центров, на их базе работают службы содействия семье и детям, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Здесь работают психологи, педагоги, юристы и другие специалисты, помогающие реабилитировать и сохранить кровную семью ребенка. Порядка 950 человек получают поддержку и ведут активную работу со специалистами", - сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В семейных центрах проводится ряд мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции, восстановление детско-родительских отношений, взаимную поддержку семей, профилактику социального сиротства. В ведомстве напомнили, что ситуации в жизни бывают абсолютно разные, а специалисты центров работают не только с родителями, но и с любым заинтересованным родственником ребенка.
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 25 семейных центров работают в Подмосковье

© iStock.com / Prostock-StudioРодители с дочерью в кабинете психолога
Родители с дочерью в кабинете психолога - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© iStock.com / Prostock-Studio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области в настоящее время функционируют 26 семейных центров, на их базе работают службы содействия семье и детям, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Здесь работают психологи, педагоги, юристы и другие специалисты, помогающие реабилитировать и сохранить кровную семью ребенка. Порядка 950 человек получают поддержку и ведут активную работу со специалистами", - сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году
2 ноября, 15:25
В семейных центрах проводится ряд мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции, восстановление детско-родительских отношений, взаимную поддержку семей, профилактику социального сиротства.
В ведомстве напомнили, что ситуации в жизни бывают абсолютно разные, а специалисты центров работают не только с родителями, но и с любым заинтересованным родственником ребенка.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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