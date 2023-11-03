https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907234474.html

Более 25 семейных центров работают в Подмосковье

Более 25 семейных центров работают в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023

Более 25 семейных центров работают в Подмосковье

В Московской области в настоящее время функционируют 26 семейных центров, на их базе работают службы содействия семье и детям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:50

2023-11-03T15:50

2023-11-03T15:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907227817_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_e92ead83a14ca303236472e78f46ee0d.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области в настоящее время функционируют 26 семейных центров, на их базе работают службы содействия семье и детям, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Здесь работают психологи, педагоги, юристы и другие специалисты, помогающие реабилитировать и сохранить кровную семью ребенка. Порядка 950 человек получают поддержку и ведут активную работу со специалистами", - сказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В семейных центрах проводится ряд мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции, восстановление детско-родительских отношений, взаимную поддержку семей, профилактику социального сиротства. В ведомстве напомнили, что ситуации в жизни бывают абсолютно разные, а специалисты центров работают не только с родителями, но и с любым заинтересованным родственником ребенка.

https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева