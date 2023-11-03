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Более 850 навалов мусора ликвидировали в Подмосковье с начала 2023 года - РИА Новости, 03.11.2023
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Новости Подмосковья
 
14:18 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907181551.html
Более 850 навалов мусора ликвидировали в Подмосковье с начала 2023 года
Более 850 навалов мусора ликвидировали в Подмосковье с начала 2023 года - РИА Новости, 03.11.2023
Более 850 навалов мусора ликвидировали в Подмосковье с начала 2023 года
Подмосковные леса с начала года очистили от 856 навалов мусора объемом более 120 тысяч кубометров, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:18
2023-11-03T14:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подмосковные леса с начала года очистили от 856 навалов мусора объемом более 120 тысяч кубометров, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. "С 10 апреля этого года на подмосковных землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора. Всего с начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 856 навалов объемом более 120 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году", - рассказал Баженов, слова которого цитирует пресс-служба Комлесхоза региона. По данным ведомства, больше всего навалов было устранено на территориях таких городских округов, как Орехово-Зуево, Истра, Красногорск, Пушкино и Подольск.
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истра
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московская область (подмосковье), орехово-зуево, истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Истра

Более 850 навалов мусора ликвидировали в Подмосковье с начала 2023 года

© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской областиУборка мусора в лесу Подмосковья
Уборка мусора в лесу Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской области
Уборка мусора в лесу Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подмосковные леса с начала года очистили от 856 навалов мусора объемом более 120 тысяч кубометров, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
"С 10 апреля этого года на подмосковных землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора. Всего с начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 856 навалов объемом более 120 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году", - рассказал Баженов, слова которого цитирует пресс-служба Комлесхоза региона.
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Вчера, 14:17
По данным ведомства, больше всего навалов было устранено на территориях таких городских округов, как Орехово-Зуево, Истра, Красногорск, Пушкино и Подольск.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Орехово-ЗуевоИстра
 
 
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