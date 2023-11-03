https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907181551.html

Более 850 навалов мусора ликвидировали в Подмосковье с начала 2023 года

Более 850 навалов мусора ликвидировали в Подмосковье с начала 2023 года - РИА Новости, 03.11.2023

Более 850 навалов мусора ликвидировали в Подмосковье с начала 2023 года

Подмосковные леса с начала года очистили от 856 навалов мусора объемом более 120 тысяч кубометров, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:18

2023-11-03T14:18

2023-11-03T14:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

истра

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подмосковные леса с начала года очистили от 856 навалов мусора объемом более 120 тысяч кубометров, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. "С 10 апреля этого года на подмосковных землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора. Всего с начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 856 навалов объемом более 120 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году", - рассказал Баженов, слова которого цитирует пресс-служба Комлесхоза региона. По данным ведомства, больше всего навалов было устранено на территориях таких городских округов, как Орехово-Зуево, Истра, Красногорск, Пушкино и Подольск.

https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907181058.html

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

истра

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), орехово-зуево, истра