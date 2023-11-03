https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907181058.html

Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог

Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог - РИА Новости, 03.11.2023

Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог

Дорожные службы в Подмосковье перешли на зимнее содержание дорог, в том числе специалисты учли такие погодные сценарии, как снегопад, после снегопада, переход... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:17

2023-11-03T14:17

2023-11-03T14:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дорожные службы в Подмосковье перешли на зимнее содержание дорог, в том числе специалисты учли такие погодные сценарии, как снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов Цельсия и сухая погода, сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. "Дорожники Подмосковья уже перешли на зимнее содержание муниципальных и региональных дорог. Мы продолжим работать по разработанным в прошлом сезоне четырём погодным сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов Цельсия, сухая погода. Для каждого из них есть свой регламент уборки — противогололёдная обработка, очистка асфальтобетона, тротуаров, обочин и очистка грунтовых дорог", - сказал Гержик, слова которого цитирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Также он отметил, что при подготовке к текущему зимнему сезону был учтен опыт прошлой зимы и более 10 "горячих" точек в подмосковных жилых комплексах, где наблюдались проблемы с общественным транспортом из-за осадков, теперь взяты на контроль. Для работы в зимний период подготовлено более 3,5 тысячи единиц специализированной техники и порядка 1,7 миллиона тонн противогололёдных материалов, добавили в Минтрансе.

https://ria.ru/20231102/dorogi-1907039497.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей гержик