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Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог - РИА Новости, 03.11.2023
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Новости Подмосковья
 
14:17 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907181058.html
Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог
Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог - РИА Новости, 03.11.2023
Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог
Дорожные службы в Подмосковье перешли на зимнее содержание дорог, в том числе специалисты учли такие погодные сценарии, как снегопад, после снегопада, переход... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:17
2023-11-03T14:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дорожные службы в Подмосковье перешли на зимнее содержание дорог, в том числе специалисты учли такие погодные сценарии, как снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов Цельсия и сухая погода, сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. "Дорожники Подмосковья уже перешли на зимнее содержание муниципальных и региональных дорог. Мы продолжим работать по разработанным в прошлом сезоне четырём погодным сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов Цельсия, сухая погода. Для каждого из них есть свой регламент уборки — противогололёдная обработка, очистка асфальтобетона, тротуаров, обочин и очистка грунтовых дорог", - сказал Гержик, слова которого цитирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Также он отметил, что при подготовке к текущему зимнему сезону был учтен опыт прошлой зимы и более 10 "горячих" точек в подмосковных жилых комплексах, где наблюдались проблемы с общественным транспортом из-за осадков, теперь взяты на контроль. Для работы в зимний период подготовлено более 3,5 тысячи единиц специализированной техники и порядка 1,7 миллиона тонн противогололёдных материалов, добавили в Минтрансе.
https://ria.ru/20231102/dorogi-1907039497.html
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик

Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на улице
Автомобильное движение на улице - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобильное движение на улице . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дорожные службы в Подмосковье перешли на зимнее содержание дорог, в том числе специалисты учли такие погодные сценарии, как снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов Цельсия и сухая погода, сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
"Дорожники Подмосковья уже перешли на зимнее содержание муниципальных и региональных дорог. Мы продолжим работать по разработанным в прошлом сезоне четырём погодным сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов Цельсия, сухая погода. Для каждого из них есть свой регламент уборки — противогололёдная обработка, очистка асфальтобетона, тротуаров, обочин и очистка грунтовых дорог", - сказал Гержик, слова которого цитирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 18:52
Также он отметил, что при подготовке к текущему зимнему сезону был учтен опыт прошлой зимы и более 10 "горячих" точек в подмосковных жилых комплексах, где наблюдались проблемы с общественным транспортом из-за осадков, теперь взяты на контроль.
Для работы в зимний период подготовлено более 3,5 тысячи единиц специализированной техники и порядка 1,7 миллиона тонн противогололёдных материалов, добавили в Минтрансе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Гержик
 
 
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