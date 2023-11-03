Еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными открыли в Подмосковье
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области открыли еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными, обучение там бесплатное, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье начала свою работу еще одна школа родственного ухода для обучения родственников уходу за тяжелобольными. Школа теперь работает на базе Доброго дома "Раменский". Всего в нашем регионе теперь 10 таких обучающих пространств. Обучение бесплатное", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, чьи слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что в школе создали симуляционный класс для проведения практических занятий по обучению родственников и персонала уходу за теми, кто нуждается в посторонней помощи. Класс оснастили всем необходимым оборудованием и современными техническими средствами реабилитации. Они помогут на практике обучиться правильному уходу за близкими и подопечными.
В пресс-службе уточнили, что такие классы уже есть в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Клину.
Курс обучения включает в себя теоретические лекции в онлайн-формате, а также практические занятия на базе симуляционного класса. Курс рассчитан на 12 часов.