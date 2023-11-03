https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907131730.html

Еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными открыли в Подмосковье

Еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными открыли в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023

Еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными открыли в Подмосковье

В Московской области открыли еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными, обучение там бесплатное, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:26

2023-11-03T11:26

2023-11-03T11:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ногинск

коломна

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903575704_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_103619b9b04edf3a5c3ddc3043536ea4.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области открыли еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными, обучение там бесплатное, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье начала свою работу еще одна школа родственного ухода для обучения родственников уходу за тяжелобольными. Школа теперь работает на базе Доброго дома "Раменский". Всего в нашем регионе теперь 10 таких обучающих пространств. Обучение бесплатное", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, чьи слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что в школе создали симуляционный класс для проведения практических занятий по обучению родственников и персонала уходу за теми, кто нуждается в посторонней помощи. Класс оснастили всем необходимым оборудованием и современными техническими средствами реабилитации. Они помогут на практике обучиться правильному уходу за близкими и подопечными. В пресс-службе уточнили, что такие классы уже есть в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Клину. Курс обучения включает в себя теоретические лекции в онлайн-формате, а также практические занятия на базе симуляционного класса. Курс рассчитан на 12 часов.

https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html

московская область (подмосковье)

ногинск

коломна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ногинск, коломна, людмила болатаева