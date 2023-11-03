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Еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными открыли в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023
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Новости Подмосковья
 
11:26 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/podmoskove-1907131730.html
Еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными открыли в Подмосковье
Еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными открыли в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2023
Еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными открыли в Подмосковье
В Московской области открыли еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными, обучение там бесплатное, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:26
2023-11-03T11:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ногинск
коломна
людмила болатаева
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области открыли еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными, обучение там бесплатное, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье начала свою работу еще одна школа родственного ухода для обучения родственников уходу за тяжелобольными. Школа теперь работает на базе Доброго дома "Раменский". Всего в нашем регионе теперь 10 таких обучающих пространств. Обучение бесплатное", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, чьи слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что в школе создали симуляционный класс для проведения практических занятий по обучению родственников и персонала уходу за теми, кто нуждается в посторонней помощи. Класс оснастили всем необходимым оборудованием и современными техническими средствами реабилитации. Они помогут на практике обучиться правильному уходу за близкими и подопечными. В пресс-службе уточнили, что такие классы уже есть в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Клину. Курс обучения включает в себя теоретические лекции в онлайн-формате, а также практические занятия на базе симуляционного класса. Курс рассчитан на 12 часов.
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html
московская область (подмосковье)
ногинск
коломна
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московская область (подмосковье), ногинск, коломна, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ногинск, Коломна, Людмила Болатаева

Еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными открыли в Подмосковье

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Московской области открыли еще одну школу родственного ухода за тяжелобольными, обучение там бесплатное, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье начала свою работу еще одна школа родственного ухода для обучения родственников уходу за тяжелобольными. Школа теперь работает на базе Доброго дома "Раменский". Всего в нашем регионе теперь 10 таких обучающих пространств. Обучение бесплатное", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, чьи слова приводит пресс-служба.
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2 ноября, 15:25
В ведомстве уточнили, что в школе создали симуляционный класс для проведения практических занятий по обучению родственников и персонала уходу за теми, кто нуждается в посторонней помощи. Класс оснастили всем необходимым оборудованием и современными техническими средствами реабилитации. Они помогут на практике обучиться правильному уходу за близкими и подопечными.
В пресс-службе уточнили, что такие классы уже есть в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Клину.
Курс обучения включает в себя теоретические лекции в онлайн-формате, а также практические занятия на базе симуляционного класса. Курс рассчитан на 12 часов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)НогинскКоломнаЛюдмила Болатаева
 
 
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