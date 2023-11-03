"На коленях": стало известно о сокрушительном ударе Запада по Украине
Sohu: Украина тщетно пытается вернуть поддержку Запада
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Украина почти полностью лишилась западной поддержки из-за обострения палестино-израильского конфликта, поэтому Киев всеми силами пытается вернуть былое внимание союзников, пишет китайский портал Sohu.
"По сравнению с тем, как Зеленский раньше "выпрашивал еду на расстоянии", сейчас Украина прямо встала на колени", – отметили в статье.
Для того, чтобы вновь приковать внимание к Украине, Владимир Зеленский требует от ВСУ ежедневных успехов и продвигаться по линии фронта не менее чем на 500 метров, говорится в материале. Однако эта мера не принесла должных результатов, Киев по-прежнему находится на втором плане, подчеркнули в статье. Кроме того, оборонная промышленность стран-членов НАТО не сможет обеспечивать боеприпасами одновременно и Израиль, и Украину, добавило издание.
"Итак, бремя на плечах Украины стало в два раза тяжелее. А что будет дальше, покажет лишь время", – подытожили в статье.
Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс собственный запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.
Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>