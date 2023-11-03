https://ria.ru/20231103/podderzhka-1907143697.html

"На коленях": стало известно о сокрушительном ударе Запада по Украине

"На коленях": стало известно о сокрушительном ударе Запада по Украине - РИА Новости, 03.11.2023

"На коленях": стало известно о сокрушительном ударе Запада по Украине

Украина почти полностью лишилась западной поддержки из-за обострения палестино-израильского конфликта, поэтому Киев всеми силами пытается вернуть былое внимание РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:01

2023-11-03T12:01

2023-11-03T12:04

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украина

израиль

киев

владимир зеленский

джо байден

майк джонсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Украина почти полностью лишилась западной поддержки из-за обострения палестино-израильского конфликта, поэтому Киев всеми силами пытается вернуть былое внимание союзников, пишет китайский портал Sohu."По сравнению с тем, как Зеленский раньше "выпрашивал еду на расстоянии", сейчас Украина прямо встала на колени", – отметили в статье.Для того, чтобы вновь приковать внимание к Украине, Владимир Зеленский требует от ВСУ ежедневных успехов и продвигаться по линии фронта не менее чем на 500 метров, говорится в материале. Однако эта мера не принесла должных результатов, Киев по-прежнему находится на втором плане, подчеркнули в статье. Кроме того, оборонная промышленность стран-членов НАТО не сможет обеспечивать боеприпасами одновременно и Израиль, и Украину, добавило издание."Итак, бремя на плечах Украины стало в два раза тяжелее. А что будет дальше, покажет лишь время", – подытожили в статье.Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.Белый дом на минувшей неделе направил в конгресс собственный запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация президента Джо Байдена рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.Но новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231103/kontrnastuplenie-1907095162.html

https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907111454.html

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в мире, украина, израиль, киев, владимир зеленский, джо байден, майк джонсон, вооруженные силы украины, нато