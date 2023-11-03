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МСП Банк поддержал бизнес на новых территориях на сумму 1,1 млрд рублей - РИА Новости, 03.11.2023
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11:25 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/podderzhka-1907130162.html
МСП Банк поддержал бизнес на новых территориях на сумму 1,1 млрд рублей
МСП Банк поддержал бизнес на новых территориях на сумму 1,1 млрд рублей - РИА Новости, 03.11.2023
МСП Банк поддержал бизнес на новых территориях на сумму 1,1 млрд рублей
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредитно-гарантийную поддержку малому и среднему бизнесу на новых территориях на сумму более 1,1... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:25
2023-11-03T11:25
россия
мсп банк
корпорация мсп
андрей белоусов
иван подберезняк
александр исаевич
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредитно-гарантийную поддержку малому и среднему бизнесу на новых территориях на сумму более 1,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. Получателями поддержки стали юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Также среди получателей финансовой поддержки на льготных условиях - компании, осуществляющие перевозки, специалисты из сферы финансового аудита и другие. Для восстановления объектов городской инфраструктуры новых территорий активно используются банковские гарантии МСП Банка. Благодаря этому финансовому инструменту, в том числе, в регионе строятся и восстанавливаются жилые дома и школы, говорится в пресс-релизе. "Поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым условием для восстановления обычной жизни и повышения доступности самых необходимых товаров и услуг для людей. При этом важен комплексный подход. На платформе МСП.РФ мы создали специальный раздел и собрали всю необходимую информацию и сервисы для бизнеса четырех субъектов РФ", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк указал на то, что сегодня принципиально важно отстроить все процессы от момента подачи заявки на кредит до получения денег, сделать процедуру быстрой и интуитивно понятной для предпринимателей региона. "Именно поэтому первые запросы наши специалисты отрабатывали буквально вручную, помогая на всех этапах оформления кредита. &lt;…&gt;", - сказал глава банка. МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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россия, мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов, иван подберезняк, александр исаевич
Россия, МСП Банк, Корпорация МСП, Андрей Белоусов, Иван Подберезняк, Александр Исаевич

МСП Банк поддержал бизнес на новых территориях на сумму 1,1 млрд рублей

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредитно-гарантийную поддержку малому и среднему бизнесу на новых территориях на сумму более 1,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Получателями поддержки стали юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Также среди получателей финансовой поддержки на льготных условиях - компании, осуществляющие перевозки, специалисты из сферы финансового аудита и другие.
Логотип корпорации МСП
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Для восстановления объектов городской инфраструктуры новых территорий активно используются банковские гарантии МСП Банка. Благодаря этому финансовому инструменту, в том числе, в регионе строятся и восстанавливаются жилые дома и школы, говорится в пресс-релизе.
"Поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым условием для восстановления обычной жизни и повышения доступности самых необходимых товаров и услуг для людей. При этом важен комплексный подход. На платформе МСП.РФ мы создали специальный раздел и собрали всю необходимую информацию и сервисы для бизнеса четырех субъектов РФ", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк указал на то, что сегодня принципиально важно отстроить все процессы от момента подачи заявки на кредит до получения денег, сделать процедуру быстрой и интуитивно понятной для предпринимателей региона.
«
"Именно поэтому первые запросы наши специалисты отрабатывали буквально вручную, помогая на всех этапах оформления кредита. <…>", - сказал глава банка.
МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияМСП БанкКорпорация МСПАндрей БелоусовИван ПодберезнякАлександр Исаевич
 
 
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