https://ria.ru/20231103/podderzhka-1907130162.html

МСП Банк поддержал бизнес на новых территориях на сумму 1,1 млрд рублей

МСП Банк поддержал бизнес на новых территориях на сумму 1,1 млрд рублей - РИА Новости, 03.11.2023

МСП Банк поддержал бизнес на новых территориях на сумму 1,1 млрд рублей

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредитно-гарантийную поддержку малому и среднему бизнесу на новых территориях на сумму более 1,1... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:25

2023-11-03T11:25

2023-11-03T11:25

россия

мсп банк

корпорация мсп

андрей белоусов

иван подберезняк

александр исаевич

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил кредитно-гарантийную поддержку малому и среднему бизнесу на новых территориях на сумму более 1,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. Получателями поддержки стали юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Также среди получателей финансовой поддержки на льготных условиях - компании, осуществляющие перевозки, специалисты из сферы финансового аудита и другие. Для восстановления объектов городской инфраструктуры новых территорий активно используются банковские гарантии МСП Банка. Благодаря этому финансовому инструменту, в том числе, в регионе строятся и восстанавливаются жилые дома и школы, говорится в пресс-релизе. "Поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым условием для восстановления обычной жизни и повышения доступности самых необходимых товаров и услуг для людей. При этом важен комплексный подход. На платформе МСП.РФ мы создали специальный раздел и собрали всю необходимую информацию и сервисы для бизнеса четырех субъектов РФ", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк указал на то, что сегодня принципиально важно отстроить все процессы от момента подачи заявки на кредит до получения денег, сделать процедуру быстрой и интуитивно понятной для предпринимателей региона. "Именно поэтому первые запросы наши специалисты отрабатывали буквально вручную, помогая на всех этапах оформления кредита. <…>", - сказал глава банка. МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", исполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231102/servis-1906700685.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов, иван подберезняк, александр исаевич