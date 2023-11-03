https://ria.ru/20231103/pnevmatika-1907254576.html

Под Ростовом девочка выстрелила из пневматики в голову брату во время игры

Под Ростовом девочка выстрелила из пневматики в голову брату во время игры - РИА Новости, 03.11.2023

Под Ростовом девочка выстрелила из пневматики в голову брату во время игры

Десятилетняя девочка выстрелила в голову своему брату из пневматической винтовки, которую они нашли во время игры дома в Ростовской области, ребенок в больнице, РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:17

2023-11-03T16:17

2023-11-03T16:17

происшествия

россия

ростов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости. Десятилетняя девочка выстрелила в голову своему брату из пневматической винтовки, которую они нашли во время игры дома в Ростовской области, ребенок в больнице, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. По его словам, в дежурную часть отдела МВД России по Усть-Донецкому району поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступил 12-летний подросток с телесными повреждениями. "Предварительно установлено, что несовершеннолетний находился дома со своими братом и сестрой. В одной из комнат они заметили пневматическую винтовку, после чего взяли ее, чтобы поиграть. В результате неосторожного обращения с оружием 10-летняя девочка выстрелила в область головы своему брату", - рассказал он. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20231018/pnevmatika-1903610540.html

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происшествия, россия, ростов, ростовская область