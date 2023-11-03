https://ria.ru/20231103/plennye-1907182924.html

Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных

Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных - РИА Новости, 03.11.2023

Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных

За неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:22

2023-11-03T14:22

2023-11-03T14:29

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. За неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам, сообщили в пятницу в Минобороны России."В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих. Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907157702.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина