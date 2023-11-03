https://ria.ru/20231103/plennye-1907182924.html
Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных
Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных - РИА Новости, 03.11.2023
Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных
За неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:22
2023-11-03T14:22
2023-11-03T14:29
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. За неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам, сообщили в пятницу в Минобороны России."В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих. Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907157702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных
Минобороны: за неделю 28 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. За неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих. Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма", - сообщили в ведомстве.
В Киеве отметили, что внимание к конфликту на Украине ослабло из-за Израиля