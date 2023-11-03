https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html
Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины
Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины - РИА Новости, 03.11.2023
Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал планирование пропалестинских демонстраций в Лондоне в День памяти павших на следующих выходных провокационным и РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:27
2023-11-03T19:27
2023-11-03T19:29
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риши сунак
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал планирование пропалестинских демонстраций в Лондоне в День памяти павших на следующих выходных провокационным и неуважительным. Ранее полиция Лондона заявила, что в курсе сообщений о возможных пропалестинских протестах в День памяти павших и усилит патрули в Лондоне 11 и 12 ноября для соблюдения правопорядка."Планировать акции протеста в День памяти павших провокационно и неуважительно, и очевидно, что мемориал Кенотаф (военный мемориал, возведенный в ознаменование окончания Первой мировой войны – ред.) и другие военные мемориалы будут осквернены, что станет оскорблением британской общественности и ценностей, которые мы отстаиваем", – говорится в его заявлении, опубликованном в аккаунте Сунака в соцсети Х. Десятки тысяч человек собираются выйти на улицы Лондона в субботу 11 ноября в знак протеста против израильских действий в секторе Газа, сообщает газета Telegraph. Дата планируемой акции протеста выпадает на выходные, когда в Великобритании проходят мероприятия по случаю Дня памяти павших. В этом году Поминальное воскресенье выпадает на 12 ноября. "Я поручил министру внутренних дел оказать поддержку полиции Лондона сделать все необходимое для защиты святости Дня памяти павших и Поминального воскресенья", – заявил премьер-министр. "Право мирно и достойно вспомнить тех, кто принес в жертву всё самое дорогое... должно быть защищено", - подчеркнул он.День памяти в Великобритании и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны. В ходе предыдущей демонстрации в середине октября протестующие установили сцену с палестинскими флагами прямо у подножия мемориала Кенотаф, что вызвало возмущение ряда парламентариев, которые назвали это "осквернением священного места". В Лондоне уже неоднократно проходили многотысячные акции протеста в поддержку Палестины.
https://ria.ru/20231103/stychka-1907132861.html
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в мире, лондон, риши сунак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания, палестина
В мире, Лондон, Риши Сунак, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Великобритания, Палестина
Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины
Сунак назвал планирование пропалестинских демонстраций в Лондоне провокационным
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал планирование пропалестинских демонстраций в Лондоне в День памяти павших на следующих выходных провокационным и неуважительным.
Ранее полиция Лондона заявила, что в курсе сообщений о возможных пропалестинских протестах в День памяти павших и усилит патрули в Лондоне 11 и 12 ноября для соблюдения правопорядка.
«
"Планировать акции протеста в День памяти павших провокационно и неуважительно, и очевидно, что мемориал Кенотаф (военный мемориал, возведенный в ознаменование окончания Первой мировой войны – ред.) и другие военные мемориалы будут осквернены, что станет оскорблением британской общественности и ценностей, которые мы отстаиваем", – говорится в его заявлении, опубликованном в аккаунте Сунака в соцсети Х.
В Нью-Йорке подрались пропалестинские и произраильские протестующие
Десятки тысяч человек собираются выйти на улицы Лондона в субботу 11 ноября в знак протеста против израильских действий в секторе Газа, сообщает газета Telegraph.
Дата планируемой акции протеста выпадает на выходные, когда в Великобритании проходят мероприятия по случаю Дня памяти павших. В этом году Поминальное воскресенье выпадает на 12 ноября.
«
"Я поручил министру внутренних дел оказать поддержку полиции Лондона сделать все необходимое для защиты святости Дня памяти павших и Поминального воскресенья", – заявил премьер-министр.
«
"Право мирно и достойно вспомнить тех, кто принес в жертву всё самое дорогое... должно быть защищено", - подчеркнул он.
День памяти в Великобритании и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны.
В ходе предыдущей демонстрации в середине октября протестующие установили сцену с палестинскими флагами прямо у подножия мемориала Кенотаф, что вызвало возмущение ряда парламентариев, которые назвали это "осквернением священного места". В Лондоне уже неоднократно проходили многотысячные акции протеста в поддержку Палестины.
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