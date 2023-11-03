https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html

Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины

Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины - РИА Новости, 03.11.2023

Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал планирование пропалестинских демонстраций в Лондоне в День памяти павших на следующих выходных провокационным и РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:27

2023-11-03T19:27

2023-11-03T19:29

в мире

лондон

риши сунак

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

великобритания

палестина

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал планирование пропалестинских демонстраций в Лондоне в День памяти павших на следующих выходных провокационным и неуважительным. Ранее полиция Лондона заявила, что в курсе сообщений о возможных пропалестинских протестах в День памяти павших и усилит патрули в Лондоне 11 и 12 ноября для соблюдения правопорядка."Планировать акции протеста в День памяти павших провокационно и неуважительно, и очевидно, что мемориал Кенотаф (военный мемориал, возведенный в ознаменование окончания Первой мировой войны – ред.) и другие военные мемориалы будут осквернены, что станет оскорблением британской общественности и ценностей, которые мы отстаиваем", – говорится в его заявлении, опубликованном в аккаунте Сунака в соцсети Х. Десятки тысяч человек собираются выйти на улицы Лондона в субботу 11 ноября в знак протеста против израильских действий в секторе Газа, сообщает газета Telegraph. Дата планируемой акции протеста выпадает на выходные, когда в Великобритании проходят мероприятия по случаю Дня памяти павших. В этом году Поминальное воскресенье выпадает на 12 ноября. "Я поручил министру внутренних дел оказать поддержку полиции Лондона сделать все необходимое для защиты святости Дня памяти павших и Поминального воскресенья", – заявил премьер-министр. "Право мирно и достойно вспомнить тех, кто принес в жертву всё самое дорогое... должно быть защищено", - подчеркнул он.День памяти в Великобритании и странах Британского Содружества посвящен памяти военнослужащих, погибших в войнах и других военных конфликтах, произошедших с начала Первой мировой войны. В ходе предыдущей демонстрации в середине октября протестующие установили сцену с палестинскими флагами прямо у подножия мемориала Кенотаф, что вызвало возмущение ряда парламентариев, которые назвали это "осквернением священного места". В Лондоне уже неоднократно проходили многотысячные акции протеста в поддержку Палестины.

https://ria.ru/20231103/stychka-1907132861.html

https://ria.ru/20231031/protest-1906556059.html

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в мире, лондон, риши сунак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания, палестина