https://ria.ru/20231103/peskov-1907166582.html

Песков рассказал, как компании справляются с санкциями

Песков рассказал, как компании справляются с санкциями - РИА Новости, 03.11.2023

Песков рассказал, как компании справляются с санкциями

Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков, составляя план действий на случай попадания под санкции, заявил... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:22

2023-11-03T13:22

2023-11-03T13:37

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков, составляя план действий на случай попадания под санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере: финансовой сфере, производственной, строительной, добычной, транспортной, в настоящее время, прежде всего, в своей работе хеджируются от санкционных рисков", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что любая серьёзная, "и даже менее серьезная компания", составляет план действий на случай попадания под санкции."Да, это (санкции против РФ - ред.) приносит абсолютно относительные проблемы, но мы научились их преодолевать", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231103/peskov-1907165981.html

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907091488.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков