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Песков рассказал, как компании справляются с санкциями - РИА Новости, 03.11.2023
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13:22 03.11.2023 (обновлено: 13:37 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/peskov-1907166582.html
Песков рассказал, как компании справляются с санкциями
Песков рассказал, как компании справляются с санкциями - РИА Новости, 03.11.2023
Песков рассказал, как компании справляются с санкциями
Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков, составляя план действий на случай попадания под санкции, заявил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:22
2023-11-03T13:37
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков, составляя план действий на случай попадания под санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере: финансовой сфере, производственной, строительной, добычной, транспортной, в настоящее время, прежде всего, в своей работе хеджируются от санкционных рисков", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что любая серьёзная, "и даже менее серьезная компания", составляет план действий на случай попадания под санкции."Да, это (санкции против РФ - ред.) приносит абсолютно относительные проблемы, но мы научились их преодолевать", - добавил Песков.
https://ria.ru/20231103/peskov-1907165981.html
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907091488.html
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, как компании справляются с санкциями

Песков: крупные российские компании хеджируются от санкционных рисков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Любая крупная российская компания в любой сфере хеджируется от санкционных рисков, составляя план действий на случай попадания под санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере: финансовой сфере, производственной, строительной, добычной, транспортной, в настоящее время, прежде всего, в своей работе хеджируются от санкционных рисков", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Вчера, 13:18
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что любая серьёзная, "и даже менее серьезная компания", составляет план действий на случай попадания под санкции.
"Да, это (санкции против РФ - ред.) приносит абсолютно относительные проблемы, но мы научились их преодолевать", - добавил Песков.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук
Вчера, 08:08
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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