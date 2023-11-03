https://ria.ru/20231103/peskov-1907165981.html
Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 03.11.2023
Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Санкции в отношении России создают дополнительные проблемы, но РФ к ним уже адаптировалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:18
2023-11-03T13:18
2023-11-03T13:33
россия
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Санкции в отношении России создают дополнительные проблемы, но РФ к ним уже адаптировалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, санкции создают дополнительные проблемы. Но еще раз повторю, мы адаптировались к санкциям", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-секретарь президента, комментируя новый ожидаемый пакет санкций в отношении РФ, заявил, что Россия даже пытается извлекать выгоду для себя в санкционных условиях.
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907123800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков
Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Песков: санкции создают проблемы, но Россия адаптировалась к ним
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Санкции в отношении России создают дополнительные проблемы, но РФ к ним уже адаптировалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, санкции создают дополнительные проблемы. Но еще раз повторю, мы адаптировались к санкциям", - сказал Песков журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента, комментируя новый ожидаемый пакет санкций в отношении РФ, заявил, что Россия даже пытается извлекать выгоду для себя в санкционных условиях.
МИД прокомментировал введение США новых санкций против России