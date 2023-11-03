https://ria.ru/20231103/peskov-1907165981.html

Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков

Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 03.11.2023

Россия адаптировалась к санкциям, заявил Песков

Санкции в отношении России создают дополнительные проблемы, но РФ к ним уже адаптировалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:18

2023-11-03T13:18

2023-11-03T13:33

россия

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Санкции в отношении России создают дополнительные проблемы, но РФ к ним уже адаптировалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, санкции создают дополнительные проблемы. Но еще раз повторю, мы адаптировались к санкциям", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-секретарь президента, комментируя новый ожидаемый пакет санкций в отношении РФ, заявил, что Россия даже пытается извлекать выгоду для себя в санкционных условиях.

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907123800.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, дмитрий песков