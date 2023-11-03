https://ria.ru/20231103/pereprava-1907084644.html

Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона - РИА Новости, 03.11.2023

Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с утра пятницы, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T04:57

2023-11-03T04:57

2023-11-03T04:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

холмск

ванино

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с утра пятницы, информирует региональный главк МЧС России. "С 10.30 (2.30 мск) 3 ноября паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале. По информации спасателей, движение паромов возобновится с улучшением погодных условий.

https://ria.ru/20231102/tsiklon-1906841047.html

сахалин

холмск

ванино

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2023

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, холмск, ванино