https://ria.ru/20231103/pereprava-1907084644.html
Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона
Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона - РИА Новости, 03.11.2023
Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона
Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с утра пятницы, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T04:57
2023-11-03T04:57
2023-11-03T04:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
холмск
ванино
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с утра пятницы, информирует региональный главк МЧС России. "С 10.30 (2.30 мск) 3 ноября паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале. По информации спасателей, движение паромов возобновится с улучшением погодных условий.
https://ria.ru/20231102/tsiklon-1906841047.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, холмск, ванино
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин, Холмск, Ванино
Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона
Переправу между Сахалином и материком Холмск – Ванино закрыли из-за циклона