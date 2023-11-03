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Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона - РИА Новости, 03.11.2023
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04:57 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/pereprava-1907084644.html
Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона
Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона - РИА Новости, 03.11.2023
Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона
Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с утра пятницы, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T04:57
2023-11-03T04:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
холмск
ванино
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с утра пятницы, информирует региональный главк МЧС России. "С 10.30 (2.30 мск) 3 ноября паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале. По информации спасателей, движение паромов возобновится с улучшением погодных условий.
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сахалин
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, холмск, ванино
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин, Холмск, Ванино
Морскую переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона

Переправу между Сахалином и материком Холмск – Ванино закрыли из-за циклона

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря
Вид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на вечерний Холмск с залива Невельского Татарского пролива Японского моря. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с утра пятницы, информирует региональный главк МЧС России.
"С 10.30 (2.30 мск) 3 ноября паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По информации спасателей, движение паромов возобновится с улучшением погодных условий.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СахалинХолмскВанино
 
 
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