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Запад противостоит переходу к многополярному миру, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.11.2023
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14:23 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/perekhod-1907183618.html
Запад противостоит переходу к многополярному миру, заявили в МИД России
Запад противостоит переходу к многополярному миру, заявили в МИД России - РИА Новости, 03.11.2023
Запад противостоит переходу к многополярному миру, заявили в МИД России
Западу не по душе переход к многополярному миру, и он пытается сдержать его нелегитимными методами и ограничениями, заявил на сессии Веронского Евразийского... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:23
2023-11-03T14:23
россия
александр грушко
всемирная торговая организация (вто)
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Западу не по душе переход к многополярному миру, и он пытается сдержать его нелегитимными методами и ограничениями, заявил на сессии Веронского Евразийского экономического форума замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ускорение перехода к многополярности не всем по душе, коллективный Запад отказывается воспринимать эту новую реальность, пытается сдерживать идущие процессы нелегитимными, односторонними ограничительными мерами", - сказал он. В их числе - перекрытие доступа к современным технологиям, финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискация собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, манипуляции универсальными согласованными нормами и процедурами, перечислил замминистра. "В итоге это приводит лишь к фрагментации мировой торговли, развалу рыночных механизмов, параличу ВТО и многим другим негативным последствиям", - предупредил замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20231103/rossiya-1907173392.html
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россия, александр грушко, всемирная торговая организация (вто)
Россия, Александр Грушко, Всемирная торговая организация (ВТО)
Запад противостоит переходу к многополярному миру, заявили в МИД России

Грушко: Западу не по душе переход к многополярному миру, он противостоит ему

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Западу не по душе переход к многополярному миру, и он пытается сдержать его нелегитимными методами и ограничениями, заявил на сессии Веронского Евразийского экономического форума замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«
"Ускорение перехода к многополярности не всем по душе, коллективный Запад отказывается воспринимать эту новую реальность, пытается сдерживать идущие процессы нелегитимными, односторонними ограничительными мерами", - сказал он.
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В их числе - перекрытие доступа к современным технологиям, финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискация собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, манипуляции универсальными согласованными нормами и процедурами, перечислил замминистра.
«
"В итоге это приводит лишь к фрагментации мировой торговли, развалу рыночных механизмов, параличу ВТО и многим другим негативным последствиям", - предупредил замглавы МИД РФ.
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