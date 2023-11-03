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В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых после смерти постоялицы - РИА Новости, 03.11.2023
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10:37 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/pansionat-1907114301.html
В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых после смерти постоялицы
В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых после смерти постоялицы - РИА Новости, 03.11.2023
В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых после смерти постоялицы
После смерти постоялицы пансионата для пожилых в Березовском районе Красноярского края его закрыли и завели уголовное дело, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:37
2023-11-03T10:37
происшествия
красноярский край
березовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. После смерти постоялицы пансионата для пожилых в Березовском районе Красноярского края его закрыли и завели уголовное дело, сообщает региональный главк СК РФ. "В Березовском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате для пожилых граждан… В настоящее время деятельность пансионата прекращена", - говорится в сообщении. По данным следствия, 69-летняя постоялица пансионата "Райский двор" из-за отсутствия специального инвентаря и персонала упала и сломала бедренную кость. Ее госпитализировали в межрайонную больницу, после выписки женщина вновь вернулась в пансионат с рекомендациям, требующими постоянного ухода и наблюдения. Спустя время ее навестил сын и обнаружил в тяжелом состоянии. Женщину вновь доставили в больницу, однако она скончалась в результате эндотоксического шока.
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красноярский край
березовский район
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происшествия, красноярский край, березовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Березовский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых после смерти постоялицы

СК возбудил дело после смерти постоялицы в красноярском пансионате для пожилых

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. После смерти постоялицы пансионата для пожилых в Березовском районе Красноярского края его закрыли и завели уголовное дело, сообщает региональный главк СК РФ.
"В Березовском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате для пожилых граждан… В настоящее время деятельность пансионата прекращена", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 69-летняя постоялица пансионата "Райский двор" из-за отсутствия специального инвентаря и персонала упала и сломала бедренную кость. Ее госпитализировали в межрайонную больницу, после выписки женщина вновь вернулась в пансионат с рекомендациям, требующими постоянного ухода и наблюдения. Спустя время ее навестил сын и обнаружил в тяжелом состоянии. Женщину вновь доставили в больницу, однако она скончалась в результате эндотоксического шока.
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ПроисшествияКрасноярский крайБерезовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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