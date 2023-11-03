https://ria.ru/20231103/pansionat-1907114301.html

В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых после смерти постоялицы

В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых после смерти постоялицы - РИА Новости, 03.11.2023

В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых после смерти постоялицы

После смерти постоялицы пансионата для пожилых в Березовском районе Красноярского края его закрыли и завели уголовное дело, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:37

2023-11-03T10:37

2023-11-03T10:37

происшествия

красноярский край

березовский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. После смерти постоялицы пансионата для пожилых в Березовском районе Красноярского края его закрыли и завели уголовное дело, сообщает региональный главк СК РФ. "В Березовском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате для пожилых граждан… В настоящее время деятельность пансионата прекращена", - говорится в сообщении. По данным следствия, 69-летняя постоялица пансионата "Райский двор" из-за отсутствия специального инвентаря и персонала упала и сломала бедренную кость. Ее госпитализировали в межрайонную больницу, после выписки женщина вновь вернулась в пансионат с рекомендациям, требующими постоянного ухода и наблюдения. Спустя время ее навестил сын и обнаружил в тяжелом состоянии. Женщину вновь доставили в больницу, однако она скончалась в результате эндотоксического шока.

https://ria.ru/20230914/delo-1896285998.html

красноярский край

березовский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярский край, березовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)