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В Египет прибыли 15 пострадавших палестинцев

В Египет прибыли 15 пострадавших палестинцев - РИА Новости, 03.11.2023

В Египет прибыли 15 пострадавших палестинцев

Пятнадцать раненых палестинцев прибыли в Египет через КПП "Рафах" в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в египетском правительстве. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:18

2023-11-03T16:18

2023-11-03T16:35

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пятнадцать раненых палестинцев прибыли в Египет через КПП "Рафах" в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в египетском правительстве."Пятнадцать раненых палестинцев въехали в Египет через КПП "Рафах" в пятницу", - указывает телеканал. Отмечается, что прибывшие в Египет раненые палестинцы будут распределены по медицинским учреждениям страны.По подсчетам CNN, за последние дни в общей сложности в Египет на лечение смогли выехать 63 раненых палестинца.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/kpp-1907083561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон, россия, израиль