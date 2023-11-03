https://ria.ru/20231103/opros-1907107317.html
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 03.11.2023
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Каждый второй россиянин (51%) заявляет, что в его окружении преобладает спокойное настроение, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ ). РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:07
2023-11-03T10:07
2023-11-03T10:07
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Каждый второй россиянин (51%) заявляет, что в его окружении преобладает спокойное настроение, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ ). Результаты опроса ФОМ показали, что 51% опрошенных заявляет, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение, тревожное - у 43%, а 6% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 27 по 29 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20231103/opros-1907106460.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос ФОМ: 51% россиян заявили о спокойном настроении в их окружении