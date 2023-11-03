https://ria.ru/20231103/opros-1907107317.html

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 03.11.2023

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

Каждый второй россиянин (51%) заявляет, что в его окружении преобладает спокойное настроение, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ ). РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:07

2023-11-03T10:07

2023-11-03T10:07

общество

россия

фонд "общественное мнение"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844735407_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_1c0bcc229cf23cd6044af612a86c4e43.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Каждый второй россиянин (51%) заявляет, что в его окружении преобладает спокойное настроение, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ ). Результаты опроса ФОМ показали, что 51% опрошенных заявляет, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение, тревожное - у 43%, а 6% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" проводился с 27 по 29 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231103/opros-1907106460.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, фонд "общественное мнение"