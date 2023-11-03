https://ria.ru/20231103/opros-1907106460.html

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 03.11.2023

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:04

2023-11-03T10:04

2023-11-03T10:04

общество

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 9% считают, что плохо, 10% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 77% россиян, 13% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 27-29 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230819/televidenie-1891034151.html

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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"