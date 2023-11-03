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Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 03.11.2023
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10:04 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/opros-1907106460.html
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 03.11.2023
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:04
2023-11-03T10:04
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 9% считают, что плохо, 10% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 77% россиян, 13% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 27-29 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230819/televidenie-1891034151.html
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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ

ФОМ: 80% россиян положительно оценивают работу Путина, 77% доверяют ему

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (77%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 9% считают, что плохо, 10% затруднились с ответом.
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Доверяют главе государства 77% россиян, 13% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом.
Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 27-29 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"
 
 
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