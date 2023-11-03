https://ria.ru/20231103/operatsiya-1907260903.html

Решение о проведении операции принимали палестинцы, заявила "Хезболла"

Решение о проведении операции принимали палестинцы, заявила "Хезболла" - РИА Новости, 03.11.2023

Решение о проведении операции принимали палестинцы, заявила "Хезболла"

Осуществленная палестинским движением ХАМАС на юге Израиля операция "Потоп Аль-Аксы" проводилась в интересах решения палестинской проблемы только палестинскими... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:28

2023-11-03T16:28

2023-11-03T20:18

в мире

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хасан насрулла

иран

западный берег реки иордан

хамас

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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Осуществленная палестинским движением ХАМАС на юге Израиля операция "Потоп Аль-Аксы" проводилась в интересах решения палестинской проблемы только палестинскими силами и не была связана с интересами Ирана в регионе, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте.Трансляцию его речи вел арабский телеканал "Аль-Джазира"."Отсутствие информации об операции "Потоп Аль-Аксы" подтверждает, что операция была чисто палестинским решением, и исполнена именно палестинцами - ради решения палестинской проблемы, а не в пользу интересов Ирана в регионе", - сказал лидер "Хезболлах"Он отметил, что у "Хезболлах" не было информации о желании ХАМАС провести эту операцию, но движение присоединилось к военным действиям со своей стороны на следующий день после операции - 8 октября.Хасан Насрулла указал, что "через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".

https://ria.ru/20231103/livan-1907284660.html

https://ria.ru/20231103/reshenie-1907268231.html

израиль

иран

западный берег реки иордан

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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хасан насрулла, иран, западный берег реки иордан, хамас