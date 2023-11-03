https://ria.ru/20231103/ochistka-1907069059.html

Новую модель устройства для лазерной очистки разработали в Москве

Новую модель устройства для лазерной очистки разработали в Москве - РИА Новости, 03.11.2023

Новую модель устройства для лазерной очистки разработали в Москве

Устройство лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тыс. ватт разработали на московском предприятии, заявил министр правительства столицы,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T07:12

2023-11-03T07:12

2023-11-03T07:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

экономика

московская область (подмосковье)

владислав овчинский

экология в россии

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Устройство лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тыс. ватт разработали на московском предприятии, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Устройство лазерной очистки F-Clean CW на 90% состоит из отечественных комплектующих. С его помощью можно удалять до двадцати видов загрязнений с поверхности металла – следы нефтепродуктов, ржавчину, краску, нагар и многое другое. Мощность устройства позволяет обрабатывать до 200 кв. сантиметров в секунду, что особенно актуально для задач, где требуется высокая производительность", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что данная технология также применяется при подготовке поверхности к лакокрасочному покрытию, очистке сварных швов, удалении граффити со стен, дезактивации радиационного загрязнения и многих других задач. Кроме того, этот способ считается одним из самых эффективных и безопасных, поскольку лазерный луч не контактирует с поверхностью и не повреждает материал.В свою очередь, гендиректор компании Pokkels Михаил Олегин пояснил, что фирма производит изделия на собственной базе, которая располагается как в столице, так и в Подмосковье.Данное предприятие с 2018 года занимается выпуском высокотехнологичного лазерного оборудования – как серийных моделей, которые подойдут для широкого круга клиентов, так и индивидуальных решений. Фирма также занимается интеграцией лазерных систем с коллаборативными роботами.В пресс-службе напомнили, что Москва – город с развитым производством. Здесь работает более 4 тыс. промплощадок, где трудятся свыше 720 тыс. человек. Каждый год открывается 40-50 средних, крупных предприятий и около ста малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и прочее.Комфортные условия, созданные в городе для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промышленных площадок в Москве позволяет инвесторам иметь доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки от властей столицы. На сегодняшний день предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, среди них - субсидии и целевые займы. Также в Москве разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231102/servis-1906870976.html

https://ria.ru/20231031/kosmetika-1906364618.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, экономика, московская область (подмосковье), владислав овчинский, экология в россии