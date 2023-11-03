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США продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и САР, заявил Блинкен

США продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и САР, заявил Блинкен - РИА Новости, 03.11.2023

США продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и САР, заявил Блинкен

Государственный секретарь США заявил, что Штаты продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и Сирии, нельзя допустить эскалации конфликта в секторе Газа. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:12

2023-11-03T17:12

2023-11-03T17:12

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ирак

в мире

сирия

сша

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США заявил, что Штаты продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и Сирии, нельзя допустить эскалации конфликта в секторе Газа. "Нам нужно предотвращать эскалацию этого конфликта и его распространения на другие регионы", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Израиле. При этом он отметил, что Штаты "продолжат отвечать" на атаки на своих военных, "которые находятся в Ираке и Сирии, чтобы помочь предотвратить возрождение ИГИЛ*".* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

ирак

сирия

сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, в мире, сирия, сша