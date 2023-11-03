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США продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и САР, заявил Блинкен - РИА Новости, 03.11.2023
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17:12 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/obstrely-1907282825.html
США продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и САР, заявил Блинкен
США продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и САР, заявил Блинкен - РИА Новости, 03.11.2023
США продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и САР, заявил Блинкен
Государственный секретарь США заявил, что Штаты продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и Сирии, нельзя допустить эскалации конфликта в секторе Газа. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:12
2023-11-03T17:12
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ирак
в мире
сирия
сша
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США заявил, что Штаты продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и Сирии, нельзя допустить эскалации конфликта в секторе Газа. "Нам нужно предотвращать эскалацию этого конфликта и его распространения на другие регионы", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Израиле. При этом он отметил, что Штаты "продолжат отвечать" на атаки на своих военных, "которые находятся в Ираке и Сирии, чтобы помочь предотвратить возрождение ИГИЛ*".* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, в мире, сирия, сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, В мире, Сирия, США
США продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и САР, заявил Блинкен

Блинкен: США продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и Сирии

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
Солдаты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США заявил, что Штаты продолжат отвечать на обстрелы своих сил в Ираке и Сирии, нельзя допустить эскалации конфликта в секторе Газа.
«
"Нам нужно предотвращать эскалацию этого конфликта и его распространения на другие регионы", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Израиле.
При этом он отметил, что Штаты "продолжат отвечать" на атаки на своих военных, "которые находятся в Ираке и Сирии, чтобы помочь предотвратить возрождение ИГИЛ*".
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИракВ миреСирияСША
 
 
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