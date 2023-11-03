https://ria.ru/20231103/obstrel-1907189407.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 100 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:43
2023-11-03T14:43
2023-11-03T14:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 100 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12.30 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, за один час с 12.55 украинские военные выпустили еще 11 снарядов по Куйбышевскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города
донецкая народная республика
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку