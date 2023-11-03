https://ria.ru/20231103/obstrel-1907189407.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 100 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:43

2023-11-03T14:43

2023-11-03T14:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

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ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 100 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12.30 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, за один час с 12.55 украинские военные выпустили еще 11 снарядов по Куйбышевскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк