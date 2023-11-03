https://ria.ru/20231103/oborudovanie-1907119491.html
Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием
Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием - РИА Новости, 03.11.2023
Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием
Липецкой области выделено 55 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку дополнительного оборудования для Регионального эндокринологического центра,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:56
2023-11-03T10:56
2023-11-03T10:56
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Липецкой области выделено 55 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку дополнительного оборудования для Регионального эндокринологического центра, планируется, что будут оснащены еще девять межрайонных подобных центров, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, средства выделены в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", который направлен на раннее выявление и лечение этого заболевания, обеспечение пациентов препаратами, реализацию региональных программ по борьбе с недугом. "Для нас участие в этом проекте актуально. Этот вопрос мы недавно в числе основных обсуждали на коллегии в управлении здравоохранения. Заболеваемость сахарным диабетом выросла почти на 10%. Лечению и профилактике этой болезни мы будем уделять особое внимание", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231026/lebedyan-1905352621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Липецкой области выделено 55 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку дополнительного оборудования для Регионального эндокринологического центра, планируется, что будут оснащены еще девять межрайонных подобных центров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, средства выделены в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", который направлен на раннее выявление и лечение этого заболевания, обеспечение пациентов препаратами, реализацию региональных программ по борьбе с недугом.
Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре
"Для нас участие в этом проекте актуально. Этот вопрос мы недавно в числе основных обсуждали на коллегии в управлении здравоохранения. Заболеваемость сахарным диабетом выросла почти на 10%. Лечению и профилактике этой болезни мы будем уделять особое внимание", – сказал Артамонов
.