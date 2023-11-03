https://ria.ru/20231103/oborudovanie-1907119491.html

Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием

Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием - РИА Новости, 03.11.2023

Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием

Липецкой области выделено 55 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку дополнительного оборудования для Регионального эндокринологического центра,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:56

2023-11-03T10:56

2023-11-03T10:56

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Липецкой области выделено 55 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку дополнительного оборудования для Регионального эндокринологического центра, планируется, что будут оснащены еще девять межрайонных подобных центров, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, средства выделены в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", который направлен на раннее выявление и лечение этого заболевания, обеспечение пациентов препаратами, реализацию региональных программ по борьбе с недугом. "Для нас участие в этом проекте актуально. Этот вопрос мы недавно в числе основных обсуждали на коллегии в управлении здравоохранения. Заболеваемость сахарным диабетом выросла почти на 10%. Лечению и профилактике этой болезни мы будем уделять особое внимание", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231026/lebedyan-1905352621.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов