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Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием - РИА Новости, 03.11.2023
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Липецкая область
 
10:56 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/oborudovanie-1907119491.html
Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием
Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием - РИА Новости, 03.11.2023
Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием
Липецкой области выделено 55 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку дополнительного оборудования для Регионального эндокринологического центра,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:56
2023-11-03T10:56
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Липецкой области выделено 55 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку дополнительного оборудования для Регионального эндокринологического центра, планируется, что будут оснащены еще девять межрайонных подобных центров, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, средства выделены в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", который направлен на раннее выявление и лечение этого заболевания, обеспечение пациентов препаратами, реализацию региональных программ по борьбе с недугом. "Для нас участие в этом проекте актуально. Этот вопрос мы недавно в числе основных обсуждали на коллегии в управлении здравоохранения. Заболеваемость сахарным диабетом выросла почти на 10%. Лечению и профилактике этой болезни мы будем уделять особое внимание", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231026/lebedyan-1905352621.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Еще 9 эндокринологических центров Липецкой области оснастят оборудованием

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Липецкой области выделено 55 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку дополнительного оборудования для Регионального эндокринологического центра, планируется, что будут оснащены еще девять межрайонных подобных центров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, средства выделены в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", который направлен на раннее выявление и лечение этого заболевания, обеспечение пациентов препаратами, реализацию региональных программ по борьбе с недугом.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре
26 октября, 12:46
"Для нас участие в этом проекте актуально. Этот вопрос мы недавно в числе основных обсуждали на коллегии в управлении здравоохранения. Заболеваемость сахарным диабетом выросла почти на 10%. Лечению и профилактике этой болезни мы будем уделять особое внимание", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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