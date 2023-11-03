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Обама был консультантом Белого Дома в вопросе борьбы с ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2023
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14:15 03.11.2023 (обновлено: 14:18 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/obama-1907180727.html
Обама был консультантом Белого Дома в вопросе борьбы с ИИ, пишут СМИ
Обама был консультантом Белого Дома в вопросе борьбы с ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2023
Обама был консультантом Белого Дома в вопросе борьбы с ИИ, пишут СМИ
Бывший президент США Барак Обама на протяжении пяти месяцев консультировал Белый Дом по вопросу стратегии в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:15
2023-11-03T14:18
в мире
сша
барак обама
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама на протяжении пяти месяцев консультировал Белый Дом по вопросу стратегии в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на помощников Обамы и президента США Джо Байдена. "Байден попросил Обаму проконсультировать его команду для разработки законопроекта политики, которая поощряла бы инновации, но так же устраняла опасности искусственного интеллекта", - сообщили помощники политиков телеканалу. Обама закулисно взаимодействовал с технологическими компаниями и проводил встречи в Zoom с высокопоставленными помощниками Западного крыла по личной просьбе Байдена, подчеркивается в опубликованном материале. "В течение части лета и до осени Обама постоянно находился на связи... чтобы внести вклад в приказ президента. Две команды выходили на связь около дюжины раз, в том числе когда администрация завершила оформление документа перед его опубликованием в понедельник", - пишет NBC со ссылкой на помощников Обамы и Байдена. Ранее администрация Джо Байдена издала указ, устанавливающий новые стандарты по безопасности использования искусственного интеллекта, которые предусматривают в том числе, что разработчики мощных систем ИИ должны делиться результатами тестирования на безопасность с американским правительством.
https://ria.ru/20230823/bayden-1891643722.html
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в мире, сша, барак обама, джо байден
В мире, США, Барак Обама, Джо Байден
Обама был консультантом Белого Дома в вопросе борьбы с ИИ, пишут СМИ

NBC News: Обама пять месяцев консультировал Белый Дом по стратегии ИИ

© AP Photo / Thanassis StavrakisБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама на протяжении пяти месяцев консультировал Белый Дом по вопросу стратегии в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на помощников Обамы и президента США Джо Байдена.
"Байден попросил Обаму проконсультировать его команду для разработки законопроекта политики, которая поощряла бы инновации, но так же устраняла опасности искусственного интеллекта", - сообщили помощники политиков телеканалу.
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Обама закулисно взаимодействовал с технологическими компаниями и проводил встречи в Zoom с высокопоставленными помощниками Западного крыла по личной просьбе Байдена, подчеркивается в опубликованном материале.
"В течение части лета и до осени Обама постоянно находился на связи... чтобы внести вклад в приказ президента. Две команды выходили на связь около дюжины раз, в том числе когда администрация завершила оформление документа перед его опубликованием в понедельник", - пишет NBC со ссылкой на помощников Обамы и Байдена.
Ранее администрация Джо Байдена издала указ, устанавливающий новые стандарты по безопасности использования искусственного интеллекта, которые предусматривают в том числе, что разработчики мощных систем ИИ должны делиться результатами тестирования на безопасность с американским правительством.
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