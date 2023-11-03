https://ria.ru/20231103/obama-1907180727.html

Обама был консультантом Белого Дома в вопросе борьбы с ИИ, пишут СМИ

Обама был консультантом Белого Дома в вопросе борьбы с ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2023

Обама был консультантом Белого Дома в вопросе борьбы с ИИ, пишут СМИ

Бывший президент США Барак Обама на протяжении пяти месяцев консультировал Белый Дом по вопросу стратегии в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:15

2023-11-03T14:15

2023-11-03T14:18

в мире

сша

барак обама

джо байден

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама на протяжении пяти месяцев консультировал Белый Дом по вопросу стратегии в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на помощников Обамы и президента США Джо Байдена. "Байден попросил Обаму проконсультировать его команду для разработки законопроекта политики, которая поощряла бы инновации, но так же устраняла опасности искусственного интеллекта", - сообщили помощники политиков телеканалу. Обама закулисно взаимодействовал с технологическими компаниями и проводил встречи в Zoom с высокопоставленными помощниками Западного крыла по личной просьбе Байдена, подчеркивается в опубликованном материале. "В течение части лета и до осени Обама постоянно находился на связи... чтобы внести вклад в приказ президента. Две команды выходили на связь около дюжины раз, в том числе когда администрация завершила оформление документа перед его опубликованием в понедельник", - пишет NBC со ссылкой на помощников Обамы и Байдена. Ранее администрация Джо Байдена издала указ, устанавливающий новые стандарты по безопасности использования искусственного интеллекта, которые предусматривают в том числе, что разработчики мощных систем ИИ должны делиться результатами тестирования на безопасность с американским правительством.

https://ria.ru/20230823/bayden-1891643722.html

https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, барак обама, джо байден