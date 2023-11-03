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Море или музеи: какой эмират выбрать. Гид по курортам ОАЭ - РИА Новости, 03.11.2023
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Туризм
 
08:00 03.11.2023 (обновлено: 08:11 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/oae-1906952910.html
Море или музеи: какой эмират выбрать. Гид по курортам ОАЭ
Море или музеи: какой эмират выбрать. Гид по курортам ОАЭ - РИА Новости, 03.11.2023
Море или музеи: какой эмират выбрать. Гид по курортам ОАЭ
Прямые рейсы из Москвы и крупных городов России — ОАЭ в первой тройке самых популярных направлений. Чаще всего летят в Дубай, но растет интерес и к другим... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:00
2023-11-03T08:11
туризм
маршруты - туризм
абу-даби
шарджа (эмират)
рас-эль-хайма (эмират)
интурист
tez tour
куда можно лететь
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Прямые рейсы из Москвы и крупных городов России — ОАЭ в первой тройке самых популярных направлений. Чаще всего летят в Дубай, но растет интерес и к другим эмиратам. Какой подойдет поклонникам пляжного отдыха и природных красот, а куда лучше направиться шопоголикам и тусовщикам — в материале РИА Новости.Дубай: все и даже больше"От 60 до 80 процентов клиентов, выбирающих Эмираты, отправляются в Дубай", — говорит PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. У группы компаний "Слетать.ру" и туроператора Let`s Fly — 36 процентов. Далее по популярности идут Рас-эль-Хайма (17 процентов) и Шарджа (14 процентов). Фуджейру выбирают 13 процентов путешественников, Абу-Даби — шесть. Доля Аджмана — четыре процента, Умм-эль-Кувейна — менее одного."Дубай — наиболее популярный у россиян и по многим параметрам "самый-самый" эмират ОАЭ. Просто потому, что там есть все — от гольф-клубов и Музея будущего до беспилотного метро, самого высокого здания в мире "Бурдж-Халифа" и невероятно роскошного отеля Atlantis Royal", — рассказывает Домостроева.Здесь — один из самых больших аквариумов мира, расположенный в крупнейшем на Ближнем Востоке торговом центре "Дубай Молл", самый большой в мире океанариум The Dubai Aquarium &amp; Underwater Zoo, аквапарки Aquaventure и Wild Wadi, тематические парки. А еще — любимая туристами фотолокация Miracle Garden, аутентичный район Дейра, перечисляют в Fun&amp;Sun.За покупками отправляйтесь в Mall of Emirates, Etihad Mall, Festival City Mall. С 8 декабря по середину января здесь проходит традиционный фестиваль шопинга с отличными скидками."Дубай славится насыпными островами, и значительная часть пляжных отелей сосредоточена на них, а также в районе Jumeirah Beach Residence", — отмечают в пресс-службе Space Travel.Самые популярные пляжи — Jumeirah Public Beach (там купаются и ночью, спасатели дежурят круглосуточно), Palm Jumeirah Beach, JBR Beach, перечисляют в Fun&amp;Sun. Kite Beach выбирают поклонники водных видов спорта, здесь можно арендовать вейкборды, кайтсерфы, есть площадка для волейбола и беговая дорожка.В середине ноября недельный тур на двоих в "трешку" стоит от 87 тысяч рублей, отметили в "Слетать.ру".Абу-Даби: средоточие восточной роскошиАбу-Даби — самый большой и богатый эмират, там нет строгого дресс-кода, а власти терпимы к алкоголю, рассказывают в Tez Tour. Пляжи Абу-Даби считаются одними из самых чистых в мире, многие отмечены голубым флагом. Есть хорошие прямо в черте города — например, вдоль Корниш-стрит, добавляют в Space Travel. Побережье острова Саадият более десяти лет подряд признают лучшим пляжным направлением Ближнего Востока и сравнивают с мальдивским. "Туда заплывают дельфины, морские черепахи регулярно откладывают здесь яйца", — говорят эксперты. Кроме того, эмират называют культурной столицей, тур туда позволяет совместить пляжный отдых с насыщенной познавательной программой. Аутентичные восточные улицы сочетаются с современными небоскребами, построена одна из шести самых больших мечетей в мире — шейха Зайда.Здесь есть официальный филиал Лувра. Эксперты советуют посетить дворец шейха Аль-Джафар, Президентский дворец, историко-этнографическую Деревню наследия, Национальный аквариум.Основные развлечения находятся на искусственно созданном острове Яс. Например, "Феррари парк" и автодром "Формулы-1", парк Warner Bros. World Abu Dhabi и аквапарк Yas Waterworld. Самые крупные торговые центры — Galleria Mall, Yas Mall, Marina Mall. Также стоит посетить рынок Iranian Souk.Недалеко от Абу-Даби — город-оазис Аль-Айн, где сохранились старинные форты, рассказывают в Fun&amp;Sun. Рядом — гора Джебель-Хафит, с которой открывается панорамный вид на столицу региона.В Абу-Даби далеко не все отели предлагают алкоголь, есть так называемые сухие, отмечают в "Интуристе". Тем не менее спиртное разрешено, есть даже гостиницы, работающие по системе "ультра все включено".Выходить в купальнике за пределы пляжа, курить и употреблять алкоголь в общественных местах, танцевать на улицах и громко разговаривать по телефону нельзя, предупреждают в "Слетать.ру".В середине ноября стоимость недельного тура на двоих с проживанием в "трешке" — от 114 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру".Рас-эль-Хайма: дикая природаРас-эль-Хайма — самый северный эмират, он идеально подойдет для пляжного отдыха. Там восхитительные виды и отличные пляжи с пологим входом в море, рассказывают в Tez Tour. Лучшие — Al Marjan Island и Al Rams Beach."Еще здесь самый мягкий климат в стране и множество природных достопримечательностей: каньонов, водопадов", — добавляют в Fun&amp;Sun. Можно отправиться в гольф-клуб, нырять за настоящим жемчугом, кататься на коньках на высокогорном катке."В эмирате очень популярна система all inclusive", — отмечают в "Интуристе".Эксперты советуют посетить комплекс смотровых площадок на высоте 1250 метров над уровнем моря. Оттуда можно любоваться видами Персидского залива и Хаджарских гор.Есть в этом регионе и достопримечательности-рекордсмены — например, самый высокий в мире ресторан и самый длинный зиплайн. Также там прекрасные термальные источники, рассказали в "Слетать.ру".В середине ноября неделя в "трешке" с вылетом из Москвы обойдется как минимум в 106 тысяч рублей на двоих, уточнили в Let`s Fly.Шарджа: экономно, но строгоШарджа — третий по величине эмират, к тому же он единственный омывается водами двух заливов — Оманского и Персидского. Там широкие песчаные пляжи, но именно этот регион подойдет поклонникам экскурсионного отдыха, считают эксперты."Этот эмират — лучшее место для знакомства с арабским традиционным миром. Там колорит востока, много пакистанских, ливанских, иранских ресторанов", — рассказывают в "Интуристе".Посетите культурный квартал "Сердце Шарджи", где можно познакомиться с историей города, который был крупным торговым портом. Там — Музей наследия, базары, башни форта Аль-Хисн. Также стоит отправиться в Парк пустыни, музей классических автомобилей, мечеть короля Фейсала. На шопинг — в Safari Mall Sharjah и на рынок Jubail Souk, рекомендуют в Space Travel.Шарджа — "сухой" эмират. "Алкоголь под запретом. Кроме того, его не продают в отелях других регионов, если они принадлежат местным собственникам", — объясняют в Space Travel. Выпивать на улице и даже находиться в общественных местах в нетрезвом виде не разрешается. "Теоретически за это полагаются серьезные штрафы, но выписывают их только злостным нарушителям. В большинстве случаев полиция ограничивается предупреждением и даже предлагает подвезти нетрезвого туриста до отеля", — говорят в Space Travel.Соблюдать дресс-код — прикрыть колени и плечи — нужно только при посещении мечетей. Также не приветствуются объятия, поглаживания, поцелуи на публике. До штрафов, впрочем, дело не доходит — только предупреждения. И лучше не фотографировать местных жителей без их разрешения.Недельный тур в Шарджу с вылетом в середине ноября можно найти за 92 тысячи рублей на двоих.Фуджейра: богатый подводный мирФуджейру выбирают любители дайвинга и снорклинга. Там самая протяженная береговая линия — 90 километров. Большинство пляжей принадлежит отелям, многие из которых работают по системе "все включено". Но употреблять алкоголь можно только на территории гостиниц.Подводный мир эмирата, который омывается водами Оманского залива — частью Индийского океана, отличается особым биоразнообразием, отметили в Tez Tour.Климат считается мягким, ведь курорт защищен от пустынных ветров Хаджарскими горами. Летом там не так жарко, как в Дубае, но и зимой будет холоднее, рассказали в "Интуристе".В регионе есть три заповедные зоны: водопады Аль-Вуррайа, сады Айн-Аль-Мадхаб и горячие серные источники Айн-Аль-Гамур.Из Фуджейры путешественники могут отправиться на экскурсию в расположенный по соседству Оман. Обязательно нужно увидеть одно из самых старых строений ОАЭ — мечеть Аль-Бидия. Фундамент заложили примерно полтысячелетия назад. Еще в эмирате есть колоритные восточные базары, моллы, форты, музеи.Забронировать недельный тур на двоих с размещением в отеле категории "три звезды" с вылетом из Москвы в середине ноября можно за 87 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру".Аджман: самый уютныйСамый маленький (259 квадратных километров) из эмиратов — Аджман. Он идеально подходит для классического пляжного отдыха, рассказывают в Tez Tour.Находится на побережье Персидского залива, как бы внутри Шарджи. Протяженность береговой линии — всего 16 километров."Там лишь 14 отелей, море классное — белый песок, есть прогулочная набережная", — говорят в "Интуристе".Можно посетить Музей истории эмирата, форт Аль-Фахиди, рыбный рынок, одну из древнейших в ОАЭ судовую верфь, перечисляют в Fun&amp;Sun. Алкоголь туристы употреблять могут, но только внутри эмирата.В середине ноября отдохнуть там вдвоем в "четверке" можно за 118 тысяч рублей.Умм-эль-Кувейн: спокойный отдых"Один из самых отдаленных и тихих эмиратов, где можно насладиться атмосферой арабской провинции", — так характеризуют регион в Tez Tour.Там нет грандиозных вечеринок в отелях. Сами гостиницы, которых немного, в основном трех- и четырехзвездочные, небольшие и уютные. Многие работают по системе "все включено".Здесь хорошие пляжи, их протяженность — 24 километра. Есть аквапарк, аквариум, исторический музей. Туристы активно посещают соседние Шарджу, Аджман и Рас-эль-Хайму.Этот эмират не особо популярен у россиян, отмечают эксперты. В середине ноября там можно вдвоем провести неделю отпуска за 173 тысячи рублей.
https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html
https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html
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шарджа (эмират)
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Мария Селиванова
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маршруты - туризм, абу-даби, шарджа (эмират), рас-эль-хайма (эмират), интурист, tez tour, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Маршруты - Туризм, Абу-Даби, Шарджа (эмират), Рас-эль-Хайма (эмират), Интурист, Tez Tour, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
Море или музеи: какой эмират выбрать. Гид по курортам ОАЭ

ОАЭ вошли в тройку самых популярных зимних направлений у туроператоров

© iStock.com / frantic00Девушка фотографирует небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае
Девушка фотографирует небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© iStock.com / frantic00
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Прямые рейсы из Москвы и крупных городов России — ОАЭ в первой тройке самых популярных направлений. Чаще всего летят в Дубай, но растет интерес и к другим эмиратам. Какой подойдет поклонникам пляжного отдыха и природных красот, а куда лучше направиться шопоголикам и тусовщикам — в материале РИА Новости.

Дубай: все и даже больше

"От 60 до 80 процентов клиентов, выбирающих Эмираты, отправляются в Дубай", — говорит PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. У группы компаний "Слетать.ру" и туроператора Let`s Fly — 36 процентов.
Далее по популярности идут Рас-эль-Хайма (17 процентов) и Шарджа (14 процентов). Фуджейру выбирают 13 процентов путешественников, Абу-Даби — шесть. Доля Аджмана — четыре процента, Умм-эль-Кувейна — менее одного.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Отель "Бурдж Аль-Араб" в Дубае

Отель Бурдж Аль-Араб в Дубае

Отель "Бурдж Аль-Араб" в Дубае

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 5
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Туристы на набережной у небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае

Туристы на набережной у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае

Туристы на набережной у небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 5
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Небоскребы в районе Marina в Дубае

Небоскребы в районе Marina в Дубаи

Небоскребы в районе Marina в Дубае

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 5
© Фото : Unsplash / Euan CameronДубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
© Фото : Unsplash / Euan Cameron
4 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Отель "Роял Атлантис" на острове Пальма Джумейра в Дубае

Отель Роял Атлантис на острове Пальма Джумейра в Дубае

Отель "Роял Атлантис" на острове Пальма Джумейра в Дубае

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 5

Отель "Бурдж Аль-Араб" в Дубае

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 5

Туристы на набережной у небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Небоскребы в районе Marina в Дубае

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 5
Дубай, ОАЭ
© Фото : Unsplash / Euan Cameron
4 из 5

Отель "Роял Атлантис" на острове Пальма Джумейра в Дубае

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 5
"Дубай — наиболее популярный у россиян и по многим параметрам "самый-самый" эмират ОАЭ. Просто потому, что там есть все — от гольф-клубов и Музея будущего до беспилотного метро, самого высокого здания в мире "Бурдж-Халифа" и невероятно роскошного отеля Atlantis Royal", — рассказывает Домостроева.
Здесь — один из самых больших аквариумов мира, расположенный в крупнейшем на Ближнем Востоке торговом центре "Дубай Молл", самый большой в мире океанариум The Dubai Aquarium & Underwater Zoo, аквапарки Aquaventure и Wild Wadi, тематические парки. А еще — любимая туристами фотолокация Miracle Garden, аутентичный район Дейра, перечисляют в Fun&Sun.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Посетители аквариума в "Дубай Сити Молл" рассматривают рыб

Посетители аквариума в Дубай Сити Молл рассматривают рыб

Посетители аквариума в "Дубай Сити Молл" рассматривают рыб

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 5
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Посетитель на смотровой площадке самого большого небоскреба мира "Бурдж-Халифа" в Дубае

Посетитель на смотровой площадке самого большого небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае

Посетитель на смотровой площадке самого большого небоскреба мира "Бурдж-Халифа" в Дубае

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Торгово-развлекательный центр Dubai Mall

Дубайский торгово-развлекательный центр Dubai Mall

Торгово-развлекательный центр Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 5
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Небоскреб "Бурдж-Халифа", высотой 828 метра в Дубае. Самое высокое сооружение в мире

Небоскреб Бурдж-Халифа, высотой 828 метра в Дубае

Небоскреб "Бурдж-Халифа", высотой 828 метра в Дубае. Самое высокое сооружение в мире

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 5
© РИА Новости / Ольга Распопова

Район Dubai Marina

Дубай Марина

Район Dubai Marina

© РИА Новости / Ольга Распопова
5 из 5

Посетители аквариума в "Дубай Сити Молл" рассматривают рыб

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 5

Посетитель на смотровой площадке самого большого небоскреба мира "Бурдж-Халифа" в Дубае

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Торгово-развлекательный центр Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Небоскреб "Бурдж-Халифа", высотой 828 метра в Дубае. Самое высокое сооружение в мире

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Район Dubai Marina

© РИА Новости / Ольга Распопова
5 из 5
За покупками отправляйтесь в Mall of Emirates, Etihad Mall, Festival City Mall. С 8 декабря по середину января здесь проходит традиционный фестиваль шопинга с отличными скидками.
"Дубай славится насыпными островами, и значительная часть пляжных отелей сосредоточена на них, а также в районе Jumeirah Beach Residence", — отмечают в пресс-службе Space Travel.
© Fotolia / dusanpetkovic1Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Fotolia / dusanpetkovic1
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
Самые популярные пляжи — Jumeirah Public Beach (там купаются и ночью, спасатели дежурят круглосуточно), Palm Jumeirah Beach, JBR Beach, перечисляют в Fun&Sun. Kite Beach выбирают поклонники водных видов спорта, здесь можно арендовать вейкборды, кайтсерфы, есть площадка для волейбола и беговая дорожка.
В середине ноября недельный тур на двоих в "трешку" стоит от 87 тысяч рублей, отметили в "Слетать.ру".

Абу-Даби: средоточие восточной роскоши

Абу-Даби — самый большой и богатый эмират, там нет строгого дресс-кода, а власти терпимы к алкоголю, рассказывают в Tez Tour.
© iStock.com / Kar-TrДевушка в пустыне Абу-Даби, ОАЭ
Девушка в пустыне Абу-Даби, ОАЭ
Девушка в пустыне Абу-Даби, ОАЭ
© iStock.com / Kar-Tr
1 из 3
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Абу-Даби, ОАЭ
Вид на Абу-Даби, ОАЭ
Вид на Абу-Даби, ОАЭ
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
2 из 3
© iStock.com / daniloforcelliniПустыня в Абу-Даби, ОАЭ
Пустыня в Абу-Даби, ОАЭ
Пустыня в Абу-Даби, ОАЭ
© iStock.com / daniloforcellini
3 из 3
Девушка в пустыне Абу-Даби, ОАЭ
© iStock.com / Kar-Tr
1 из 3
Вид на Абу-Даби, ОАЭ
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
2 из 3
Пустыня в Абу-Даби, ОАЭ
© iStock.com / daniloforcellini
3 из 3
Пляжи Абу-Даби считаются одними из самых чистых в мире, многие отмечены голубым флагом. Есть хорошие прямо в черте города — например, вдоль Корниш-стрит, добавляют в Space Travel. Побережье острова Саадият более десяти лет подряд признают лучшим пляжным направлением Ближнего Востока и сравнивают с мальдивским. "Туда заплывают дельфины, морские черепахи регулярно откладывают здесь яйца", — говорят эксперты.
Кроме того, эмират называют культурной столицей, тур туда позволяет совместить пляжный отдых с насыщенной познавательной программой. Аутентичные восточные улицы сочетаются с современными небоскребами, построена одна из шести самых больших мечетей в мире — шейха Зайда.
© iStock.com / yogendra Bahadur Kshetri Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
Мечеть Шейха Заида в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / yogendra Bahadur Kshetri
Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
Здесь есть официальный филиал Лувра. Эксперты советуют посетить дворец шейха Аль-Джафар, Президентский дворец, историко-этнографическую Деревню наследия, Национальный аквариум.
Основные развлечения находятся на искусственно созданном острове Яс. Например, "Феррари парк" и автодром "Формулы-1", парк Warner Bros. World Abu Dhabi и аквапарк Yas Waterworld. Самые крупные торговые центры — Galleria Mall, Yas Mall, Marina Mall. Также стоит посетить рынок Iranian Souk.
Недалеко от Абу-Даби — город-оазис Аль-Айн, где сохранились старинные форты, рассказывают в Fun&Sun. Рядом — гора Джебель-Хафит, с которой открывается панорамный вид на столицу региона.
© iStock.com / Creative-Family

Лувр в Абу-Даби

Лувр в Абу-Даби

Лувр в Абу-Даби

© iStock.com / Creative-Family
1 из 4
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-ДабиFerrari Park в Абу-Даби, ОАЭ
Ferrari Park в Абу-Даби, ОАЭ
Ferrari Park в Абу-Даби, ОАЭ
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-Даби
2 из 4
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-ДабиВ эмирате Абу-Даби, ОАЭ
В эмирате Абу-Даби, ОАЭ
В эмирате Абу-Даби, ОАЭ
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-Даби
3 из 4
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider

Новогодний фейерверк в Абу-Даби

Новогодний фейерверк в Абу-Даби

Новогодний фейерверк в Абу-Даби

© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
4 из 4

Лувр в Абу-Даби

© iStock.com / Creative-Family
1 из 4
Ferrari Park в Абу-Даби, ОАЭ
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-Даби
2 из 4
В эмирате Абу-Даби, ОАЭ
© Предоставлено Департаментом Культуры и туризма Абу-Даби
3 из 4

Новогодний фейерверк в Абу-Даби

© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
4 из 4
В Абу-Даби далеко не все отели предлагают алкоголь, есть так называемые сухие, отмечают в "Интуристе". Тем не менее спиртное разрешено, есть даже гостиницы, работающие по системе "ультра все включено".
Выходить в купальнике за пределы пляжа, курить и употреблять алкоголь в общественных местах, танцевать на улицах и громко разговаривать по телефону нельзя, предупреждают в "Слетать.ру".
В середине ноября стоимость недельного тура на двоих с проживанием в "трешке" — от 114 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру".
Девушка на пароме в Турции - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Египет или Турцию — за копейки. Как сэкономить на пакетных турах
22 октября, 08:00

Рас-эль-Хайма: дикая природа

Рас-эль-Хайма — самый северный эмират, он идеально подойдет для пляжного отдыха. Там восхитительные виды и отличные пляжи с пологим входом в море, рассказывают в Tez Tour. Лучшие — Al Marjan Island и Al Rams Beach.
"Еще здесь самый мягкий климат в стране и множество природных достопримечательностей: каньонов, водопадов", — добавляют в Fun&Sun. Можно отправиться в гольф-клуб, нырять за настоящим жемчугом, кататься на коньках на высокогорном катке.
"В эмирате очень популярна система all inclusive", — отмечают в "Интуристе".
© iStock.com / Stefan Tomic

Пара на Розовом озере в эмирате Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Пара на Розовом озере в эмирате Рас-аль-Хайм, ОАЭ

Пара на Розовом озере в эмирате Рас-эль-Хайма, ОАЭ

© iStock.com / Stefan Tomic
1 из 3
© iStock.com / Stefan TomicВид на эмират Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вид на эмират Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вид на эмират Рас-эль-Хайма, ОАЭ
© iStock.com / Stefan Tomic
2 из 3
© iStock.com / typhoonski

Набережная Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Набережная Рас-аль-Хайма, ОАЭ

Набережная Рас-эль-Хайма, ОАЭ

© iStock.com / typhoonski
3 из 3

Пара на Розовом озере в эмирате Рас-эль-Хайма, ОАЭ

© iStock.com / Stefan Tomic
1 из 3
Вид на эмират Рас-эль-Хайма, ОАЭ
© iStock.com / Stefan Tomic
2 из 3

Набережная Рас-эль-Хайма, ОАЭ

© iStock.com / typhoonski
3 из 3
Эксперты советуют посетить комплекс смотровых площадок на высоте 1250 метров над уровнем моря. Оттуда можно любоваться видами Персидского залива и Хаджарских гор.
Есть в этом регионе и достопримечательности-рекордсмены — например, самый высокий в мире ресторан и самый длинный зиплайн. Также там прекрасные термальные источники, рассказали в "Слетать.ру".
© AP Photo / Kamran JebreiliЗиплайн на горе Джебель-Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма
Зиплайн на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Зиплайн на горе Джебель-Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма
В середине ноября неделя в "трешке" с вылетом из Москвы обойдется как минимум в 106 тысяч рублей на двоих, уточнили в Let`s Fly.

Шарджа: экономно, но строго

Шарджа — третий по величине эмират, к тому же он единственный омывается водами двух заливов — Оманского и Персидского. Там широкие песчаные пляжи, но именно этот регион подойдет поклонникам экскурсионного отдыха, считают эксперты.
"Этот эмират — лучшее место для знакомства с арабским традиционным миром. Там колорит востока, много пакистанских, ливанских, иранских ресторанов", — рассказывают в "Интуристе".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие в парке в городе Шарджа в ОАЭ
Прохожие в парке в городе Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Прохожие в парке в городе Шарджа в ОАЭ
Посетите культурный квартал "Сердце Шарджи", где можно познакомиться с историей города, который был крупным торговым портом. Там — Музей наследия, базары, башни форта Аль-Хисн. Также стоит отправиться в Парк пустыни, музей классических автомобилей, мечеть короля Фейсала. На шопинг — в Safari Mall Sharjah и на рынок Jubail Souk, рекомендуют в Space Travel.
Шарджа — "сухой" эмират. "Алкоголь под запретом. Кроме того, его не продают в отелях других регионов, если они принадлежат местным собственникам", — объясняют в Space Travel. Выпивать на улице и даже находиться в общественных местах в нетрезвом виде не разрешается. "Теоретически за это полагаются серьезные штрафы, но выписывают их только злостным нарушителям. В большинстве случаев полиция ограничивается предупреждением и даже предлагает подвезти нетрезвого туриста до отеля", — говорят в Space Travel.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Небоскребы в городе Шарджа в ОАЭ

Небоскребы в городе Шарджа в ОАЭ

Небоскребы в городе Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 4
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМечеть Аль-Нур в городе Шарджа в ОАЭ
Мечеть Аль-Нур в городе Шарджа в ОАЭ
Мечеть Аль-Нур в городе Шарджа в ОАЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 4
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На берегу лагуны Аль-Хан в городе Шарджа в ОАЭ

На берегу лагуны Аль-Хан в городе Шарджа в ОАЭ

На берегу лагуны Аль-Хан в городе Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 4
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Мальчик катается на велосипеде по улице города Шарджа в ОАЭ

Мальчик катается на велосипеде по улице города Шарджа в ОАЭ

Мальчик катается на велосипеде по улице города Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 4

Небоскребы в городе Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 4
Мечеть Аль-Нур в городе Шарджа в ОАЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 4

На берегу лагуны Аль-Хан в городе Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 4

Мальчик катается на велосипеде по улице города Шарджа в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 4
Соблюдать дресс-код — прикрыть колени и плечи — нужно только при посещении мечетей. Также не приветствуются объятия, поглаживания, поцелуи на публике. До штрафов, впрочем, дело не доходит — только предупреждения. И лучше не фотографировать местных жителей без их разрешения.
Недельный тур в Шарджу с вылетом в середине ноября можно найти за 92 тысячи рублей на двоих.

Фуджейра: богатый подводный мир

Фуджейру выбирают любители дайвинга и снорклинга. Там самая протяженная береговая линия — 90 километров. Большинство пляжей принадлежит отелям, многие из которых работают по системе "все включено". Но употреблять алкоголь можно только на территории гостиниц.
Подводный мир эмирата, который омывается водами Оманского залива — частью Индийского океана, отличается особым биоразнообразием, отметили в Tez Tour.
© iStock.com / Stefan Tomic

Береговая линия в Фуджейре, ОАЭ

Фуджейра, ОАЭ

Береговая линия в Фуджейре, ОАЭ

© iStock.com / Stefan Tomic
1 из 3
© iStock.com / Stefan TomicПляж в эмирате Фуджейра, ОАЭ
Пляж в эмирате Фуджейра, ОАЭ
Пляж в эмирате Фуджейра, ОАЭ
© iStock.com / Stefan Tomic
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© iStock.com / Stefan TomicСмотровая башня форта Аль-Бидия, Фуджейра, ОАЭ
Смотровая башня форта Аль-Бидия, Фуджейра, ОАЭ
Смотровая башня форта Аль-Бидия, Фуджейра, ОАЭ
© iStock.com / Stefan Tomic
3 из 3

Береговая линия в Фуджейре, ОАЭ

© iStock.com / Stefan Tomic
1 из 3
Пляж в эмирате Фуджейра, ОАЭ
© iStock.com / Stefan Tomic
2 из 3
Смотровая башня форта Аль-Бидия, Фуджейра, ОАЭ
© iStock.com / Stefan Tomic
3 из 3
Климат считается мягким, ведь курорт защищен от пустынных ветров Хаджарскими горами. Летом там не так жарко, как в Дубае, но и зимой будет холоднее, рассказали в "Интуристе".
В регионе есть три заповедные зоны: водопады Аль-Вуррайа, сады Айн-Аль-Мадхаб и горячие серные источники Айн-Аль-Гамур.
© iStock.com / typhoonskiМечеть шейха Зайда в Фуджейре, ОАЭ
Мечеть Шейха Заида в Фуджейре, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / typhoonski
Мечеть шейха Зайда в Фуджейре, ОАЭ
Из Фуджейры путешественники могут отправиться на экскурсию в расположенный по соседству Оман. Обязательно нужно увидеть одно из самых старых строений ОАЭ — мечеть Аль-Бидия. Фундамент заложили примерно полтысячелетия назад. Еще в эмирате есть колоритные восточные базары, моллы, форты, музеи.
Забронировать недельный тур на двоих с размещением в отеле категории "три звезды" с вылетом из Москвы в середине ноября можно за 87 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру".
Женщины собирают чайные листья на плантации около города Хапутале, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян
21 октября, 08:00

Аджман: самый уютный

Самый маленький (259 квадратных километров) из эмиратов — Аджман. Он идеально подходит для классического пляжного отдыха, рассказывают в Tez Tour.
Находится на побережье Персидского залива, как бы внутри Шарджи. Протяженность береговой линии — всего 16 километров.
© iStock.com / Kyrylo NeiezhmakovВид на город Аджман, ОАЭ
Вид на город Аджман, ОАЭ
Вид на город Аджман, ОАЭ
© iStock.com / Kyrylo Neiezhmakov
1 из 3
© iStock.com / MBPROJEKT_Maciej_BledowskiЛодки на берегу города Аджман, ОАЭ
Лодки на берегу города Аджман, ОАЭ
Лодки на берегу города Аджман, ОАЭ
© iStock.com / MBPROJEKT_Maciej_Bledowski
2 из 3
© iStock.com / slava296Пляж в городе Аджман, ОАЭ
Пляж в городе Аджман, ОАЭ
Пляж в городе Аджман, ОАЭ
© iStock.com / slava296
3 из 3
Вид на город Аджман, ОАЭ
© iStock.com / Kyrylo Neiezhmakov
1 из 3
Лодки на берегу города Аджман, ОАЭ
© iStock.com / MBPROJEKT_Maciej_Bledowski
2 из 3
Пляж в городе Аджман, ОАЭ
© iStock.com / slava296
3 из 3
"Там лишь 14 отелей, море классное — белый песок, есть прогулочная набережная", — говорят в "Интуристе".
Можно посетить Музей истории эмирата, форт Аль-Фахиди, рыбный рынок, одну из древнейших в ОАЭ судовую верфь, перечисляют в Fun&Sun. Алкоголь туристы употреблять могут, но только внутри эмирата.
В середине ноября отдохнуть там вдвоем в "четверке" можно за 118 тысяч рублей.

Умм-эль-Кувейн: спокойный отдых

"Один из самых отдаленных и тихих эмиратов, где можно насладиться атмосферой арабской провинции", — так характеризуют регион в Tez Tour.
© iStock.com / Stefan Tomic

Мангровый лес в эмирате Умм-эль-Кувейн, ОАЭ

Мангровый лес в эмирате Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ

Мангровый лес в эмирате Умм-эль-Кувейн, ОАЭ

© iStock.com / Stefan Tomic
1 из 3
© iStock.com / Stefan Tomic

Мангровый лес в эмирате Умм-эль-Кувейн, ОАЭ

Мангровый лес в эмирате Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ

Мангровый лес в эмирате Умм-эль-Кувейн, ОАЭ

© iStock.com / Stefan Tomic
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© iStock.com / typhoonski

Исторический музей в крепости эмирата Умм-эль-Кувейн, ОАЭ

Исторический музей в крепости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

Исторический музей в крепости эмирата Умм-эль-Кувейн, ОАЭ

© iStock.com / typhoonski
3 из 3

Мангровый лес в эмирате Умм-эль-Кувейн, ОАЭ

© iStock.com / Stefan Tomic
1 из 3

Мангровый лес в эмирате Умм-эль-Кувейн, ОАЭ

© iStock.com / Stefan Tomic
2 из 3

Исторический музей в крепости эмирата Умм-эль-Кувейн, ОАЭ

© iStock.com / typhoonski
3 из 3
Там нет грандиозных вечеринок в отелях. Сами гостиницы, которых немного, в основном трех- и четырехзвездочные, небольшие и уютные. Многие работают по системе "все включено".
Здесь хорошие пляжи, их протяженность — 24 километра. Есть аквапарк, аквариум, исторический музей. Туристы активно посещают соседние Шарджу, Аджман и Рас-эль-Хайму.
Этот эмират не особо популярен у россиян, отмечают эксперты. В середине ноября там можно вдвоем провести неделю отпуска за 173 тысячи рублей.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Альтернативы ОАЭ. Где еще теплое море, отличный сервис и восточный колорит
27 октября, 08:00
 
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