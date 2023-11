https://ria.ru/20231103/oae-1906952910.html

Море или музеи: какой эмират выбрать. Гид по курортам ОАЭ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Прямые рейсы из Москвы и крупных городов России — ОАЭ в первой тройке самых популярных направлений. Чаще всего летят в Дубай, но растет интерес и к другим эмиратам. Какой подойдет поклонникам пляжного отдыха и природных красот, а куда лучше направиться шопоголикам и тусовщикам — в материале РИА Новости.Дубай: все и даже больше"От 60 до 80 процентов клиентов, выбирающих Эмираты, отправляются в Дубай", — говорит PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. У группы компаний "Слетать.ру" и туроператора Let`s Fly — 36 процентов. Далее по популярности идут Рас-эль-Хайма (17 процентов) и Шарджа (14 процентов). Фуджейру выбирают 13 процентов путешественников, Абу-Даби — шесть. Доля Аджмана — четыре процента, Умм-эль-Кувейна — менее одного."Дубай — наиболее популярный у россиян и по многим параметрам "самый-самый" эмират ОАЭ. Просто потому, что там есть все — от гольф-клубов и Музея будущего до беспилотного метро, самого высокого здания в мире "Бурдж-Халифа" и невероятно роскошного отеля Atlantis Royal", — рассказывает Домостроева.Здесь — один из самых больших аквариумов мира, расположенный в крупнейшем на Ближнем Востоке торговом центре "Дубай Молл", самый большой в мире океанариум The Dubai Aquarium & Underwater Zoo, аквапарки Aquaventure и Wild Wadi, тематические парки. А еще — любимая туристами фотолокация Miracle Garden, аутентичный район Дейра, перечисляют в Fun&Sun.За покупками отправляйтесь в Mall of Emirates, Etihad Mall, Festival City Mall. С 8 декабря по середину января здесь проходит традиционный фестиваль шопинга с отличными скидками."Дубай славится насыпными островами, и значительная часть пляжных отелей сосредоточена на них, а также в районе Jumeirah Beach Residence", — отмечают в пресс-службе Space Travel.Самые популярные пляжи — Jumeirah Public Beach (там купаются и ночью, спасатели дежурят круглосуточно), Palm Jumeirah Beach, JBR Beach, перечисляют в Fun&Sun. Kite Beach выбирают поклонники водных видов спорта, здесь можно арендовать вейкборды, кайтсерфы, есть площадка для волейбола и беговая дорожка.В середине ноября недельный тур на двоих в "трешку" стоит от 87 тысяч рублей, отметили в "Слетать.ру".Абу-Даби: средоточие восточной роскошиАбу-Даби — самый большой и богатый эмират, там нет строгого дресс-кода, а власти терпимы к алкоголю, рассказывают в Tez Tour. Пляжи Абу-Даби считаются одними из самых чистых в мире, многие отмечены голубым флагом. Есть хорошие прямо в черте города — например, вдоль Корниш-стрит, добавляют в Space Travel. Побережье острова Саадият более десяти лет подряд признают лучшим пляжным направлением Ближнего Востока и сравнивают с мальдивским. "Туда заплывают дельфины, морские черепахи регулярно откладывают здесь яйца", — говорят эксперты. Кроме того, эмират называют культурной столицей, тур туда позволяет совместить пляжный отдых с насыщенной познавательной программой. Аутентичные восточные улицы сочетаются с современными небоскребами, построена одна из шести самых больших мечетей в мире — шейха Зайда.Здесь есть официальный филиал Лувра. Эксперты советуют посетить дворец шейха Аль-Джафар, Президентский дворец, историко-этнографическую Деревню наследия, Национальный аквариум.Основные развлечения находятся на искусственно созданном острове Яс. Например, "Феррари парк" и автодром "Формулы-1", парк Warner Bros. World Abu Dhabi и аквапарк Yas Waterworld. Самые крупные торговые центры — Galleria Mall, Yas Mall, Marina Mall. Также стоит посетить рынок Iranian Souk.Недалеко от Абу-Даби — город-оазис Аль-Айн, где сохранились старинные форты, рассказывают в Fun&Sun. Рядом — гора Джебель-Хафит, с которой открывается панорамный вид на столицу региона.В Абу-Даби далеко не все отели предлагают алкоголь, есть так называемые сухие, отмечают в "Интуристе". Тем не менее спиртное разрешено, есть даже гостиницы, работающие по системе "ультра все включено".Выходить в купальнике за пределы пляжа, курить и употреблять алкоголь в общественных местах, танцевать на улицах и громко разговаривать по телефону нельзя, предупреждают в "Слетать.ру".В середине ноября стоимость недельного тура на двоих с проживанием в "трешке" — от 114 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру".Рас-эль-Хайма: дикая природаРас-эль-Хайма — самый северный эмират, он идеально подойдет для пляжного отдыха. Там восхитительные виды и отличные пляжи с пологим входом в море, рассказывают в Tez Tour. Лучшие — Al Marjan Island и Al Rams Beach."Еще здесь самый мягкий климат в стране и множество природных достопримечательностей: каньонов, водопадов", — добавляют в Fun&Sun. Можно отправиться в гольф-клуб, нырять за настоящим жемчугом, кататься на коньках на высокогорном катке."В эмирате очень популярна система all inclusive", — отмечают в "Интуристе".Эксперты советуют посетить комплекс смотровых площадок на высоте 1250 метров над уровнем моря. Оттуда можно любоваться видами Персидского залива и Хаджарских гор.Есть в этом регионе и достопримечательности-рекордсмены — например, самый высокий в мире ресторан и самый длинный зиплайн. Также там прекрасные термальные источники, рассказали в "Слетать.ру".В середине ноября неделя в "трешке" с вылетом из Москвы обойдется как минимум в 106 тысяч рублей на двоих, уточнили в Let`s Fly.Шарджа: экономно, но строгоШарджа — третий по величине эмират, к тому же он единственный омывается водами двух заливов — Оманского и Персидского. Там широкие песчаные пляжи, но именно этот регион подойдет поклонникам экскурсионного отдыха, считают эксперты."Этот эмират — лучшее место для знакомства с арабским традиционным миром. Там колорит востока, много пакистанских, ливанских, иранских ресторанов", — рассказывают в "Интуристе".Посетите культурный квартал "Сердце Шарджи", где можно познакомиться с историей города, который был крупным торговым портом. Там — Музей наследия, базары, башни форта Аль-Хисн. Также стоит отправиться в Парк пустыни, музей классических автомобилей, мечеть короля Фейсала. На шопинг — в Safari Mall Sharjah и на рынок Jubail Souk, рекомендуют в Space Travel.Шарджа — "сухой" эмират. "Алкоголь под запретом. Кроме того, его не продают в отелях других регионов, если они принадлежат местным собственникам", — объясняют в Space Travel. Выпивать на улице и даже находиться в общественных местах в нетрезвом виде не разрешается. "Теоретически за это полагаются серьезные штрафы, но выписывают их только злостным нарушителям. В большинстве случаев полиция ограничивается предупреждением и даже предлагает подвезти нетрезвого туриста до отеля", — говорят в Space Travel.Соблюдать дресс-код — прикрыть колени и плечи — нужно только при посещении мечетей. Также не приветствуются объятия, поглаживания, поцелуи на публике. До штрафов, впрочем, дело не доходит — только предупреждения. И лучше не фотографировать местных жителей без их разрешения.Недельный тур в Шарджу с вылетом в середине ноября можно найти за 92 тысячи рублей на двоих.Фуджейра: богатый подводный мирФуджейру выбирают любители дайвинга и снорклинга. Там самая протяженная береговая линия — 90 километров. Большинство пляжей принадлежит отелям, многие из которых работают по системе "все включено". Но употреблять алкоголь можно только на территории гостиниц.Подводный мир эмирата, который омывается водами Оманского залива — частью Индийского океана, отличается особым биоразнообразием, отметили в Tez Tour.Климат считается мягким, ведь курорт защищен от пустынных ветров Хаджарскими горами. Летом там не так жарко, как в Дубае, но и зимой будет холоднее, рассказали в "Интуристе".В регионе есть три заповедные зоны: водопады Аль-Вуррайа, сады Айн-Аль-Мадхаб и горячие серные источники Айн-Аль-Гамур.Из Фуджейры путешественники могут отправиться на экскурсию в расположенный по соседству Оман. Обязательно нужно увидеть одно из самых старых строений ОАЭ — мечеть Аль-Бидия. Фундамент заложили примерно полтысячелетия назад. Еще в эмирате есть колоритные восточные базары, моллы, форты, музеи.Забронировать недельный тур на двоих с размещением в отеле категории "три звезды" с вылетом из Москвы в середине ноября можно за 87 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру".Аджман: самый уютныйСамый маленький (259 квадратных километров) из эмиратов — Аджман. Он идеально подходит для классического пляжного отдыха, рассказывают в Tez Tour.Находится на побережье Персидского залива, как бы внутри Шарджи. Протяженность береговой линии — всего 16 километров."Там лишь 14 отелей, море классное — белый песок, есть прогулочная набережная", — говорят в "Интуристе".Можно посетить Музей истории эмирата, форт Аль-Фахиди, рыбный рынок, одну из древнейших в ОАЭ судовую верфь, перечисляют в Fun&Sun. Алкоголь туристы употреблять могут, но только внутри эмирата.В середине ноября отдохнуть там вдвоем в "четверке" можно за 118 тысяч рублей.Умм-эль-Кувейн: спокойный отдых"Один из самых отдаленных и тихих эмиратов, где можно насладиться атмосферой арабской провинции", — так характеризуют регион в Tez Tour.Там нет грандиозных вечеринок в отелях. Сами гостиницы, которых немного, в основном трех- и четырехзвездочные, небольшие и уютные. Многие работают по системе "все включено".Здесь хорошие пляжи, их протяженность — 24 километра. Есть аквапарк, аквариум, исторический музей. Туристы активно посещают соседние Шарджу, Аджман и Рас-эль-Хайму.Этот эмират не особо популярен у россиян, отмечают эксперты. В середине ноября там можно вдвоем провести неделю отпуска за 173 тысячи рублей.

