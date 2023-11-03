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В Нью-Дели временно закрыли начальные школы из-за падения качества воздуха - РИА Новости, 03.11.2023
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07:41 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/nyu-deli-1907090289.html
В Нью-Дели временно закрыли начальные школы из-за падения качества воздуха
В Нью-Дели временно закрыли начальные школы из-за падения качества воздуха - РИА Новости, 03.11.2023
В Нью-Дели временно закрыли начальные школы из-за падения качества воздуха
Власти Нью-Дели закрыли начальные школы в столице Индии на два дня из-за падения качества воздуха до "критической" отметки, сообщил главный министр Нью-Дели... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T07:41
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Власти Нью-Дели закрыли начальные школы в столице Индии на два дня из-за падения качества воздуха до "критической" отметки, сообщил главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал. "В свете растущего уровня загрязнения все государственные и частные начальные школы в Дели будут закрыты в течение следующих двух дней", - сообщил он в соцсети X (бывший Twitter). Ранее в четверг 18 из 37 станций мониторинга в Дели зафиксировали падение индекс качества воздуха до "критической" категории. В разных районах города индекс качества воздуха составил от 400 до 454, при этом ученые предупреждают о дальнейшем росте загрязнения в течение следующих двух недель. Общий индекс качества воздуха в диапазоне от 0 до 50 считается "хорошим", от 51 до 100 - "удовлетворительным", от 101 до 200 - "умеренным", от 201 до 300 - "плохим", от 301 до 400 - "очень плохим" и от 401 до 500 - "критическим". С началом осени качество атмосферы в Нью-Дели, который считается одной из самых грязных столиц мира, резко ухудшается. Одними из основных причин считаются оживленное автомобильное движение, а также сжигание стерни на убранных полях вокруг Нью-Дели и в соседних штатах, в результате чего дым загрязняет воздух в расположенном в низине городе. Сами крестьяне утверждают, что вынуждены сжигать остатки растений на полях, так как не имеют средств на покупку специализированной техники. Согласно официальным данным, каждый год ядовитый смог на севере Индии убивает не менее миллиона человек.
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нью-дели, индия, дели, в мире
Нью-Дели, Индия, Дели, В мире
В Нью-Дели временно закрыли начальные школы из-за падения качества воздуха

В Нью-Дели на два дня закрыли начальные школы из-за падения качества воздуха

© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели. Деловой квартал
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Деловой квартал. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Власти Нью-Дели закрыли начальные школы в столице Индии на два дня из-за падения качества воздуха до "критической" отметки, сообщил главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал.
«
"В свете растущего уровня загрязнения все государственные и частные начальные школы в Дели будут закрыты в течение следующих двух дней", - сообщил он в соцсети X (бывший Twitter).
Ранее в четверг 18 из 37 станций мониторинга в Дели зафиксировали падение индекс качества воздуха до "критической" категории. В разных районах города индекс качества воздуха составил от 400 до 454, при этом ученые предупреждают о дальнейшем росте загрязнения в течение следующих двух недель.
Общий индекс качества воздуха в диапазоне от 0 до 50 считается "хорошим", от 51 до 100 - "удовлетворительным", от 101 до 200 - "умеренным", от 201 до 300 - "плохим", от 301 до 400 - "очень плохим" и от 401 до 500 - "критическим".
С началом осени качество атмосферы в Нью-Дели, который считается одной из самых грязных столиц мира, резко ухудшается. Одними из основных причин считаются оживленное автомобильное движение, а также сжигание стерни на убранных полях вокруг Нью-Дели и в соседних штатах, в результате чего дым загрязняет воздух в расположенном в низине городе. Сами крестьяне утверждают, что вынуждены сжигать остатки растений на полях, так как не имеют средств на покупку специализированной техники.
Согласно официальным данным, каждый год ядовитый смог на севере Индии убивает не менее миллиона человек.
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