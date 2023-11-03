https://ria.ru/20231103/noyabrskie-1907025917.html
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники - РИА Новости, 03.11.2023
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники
Туристы рассказали, где намерены провести длинные ноябрьские выходные, сообщает сервис путешествий tutu. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:13
2023-11-03T11:13
2023-11-03T11:13
туризм
новости - туризм
отдых в россии
россия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904719145_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_f80b0f04046499b4306208cfe2857f51.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Туристы рассказали, где намерены провести длинные ноябрьские выходные, сообщает сервис путешествий tutu.Специалисты компании провели исследование среди более тысячи пользователей и выяснили, что большинство из них (36 процентов) планируют поехать на дачу или за город.Четверть (24 процента) респондентов отправятся в "маленькое путешествие" по своему городу: придумают культурную программу, изучат новые локации, сходят в музей и в развлекательные центры.Поехать изучать один из регионов России собираются 14 процентов опрошенных, а девять процентов собираются в поездку на море в один из курортных городов страны.Пляжный отдых за границей запланирован у восьми процентов туристов, а экскурсионная программа за рубежом – у четырех процентов.Три процента путешественников собираются на отечественные горнолыжные курорты, а два процента – в горы за границу.
https://ria.ru/20231102/kanikuly-1906981489.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904719145_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_0bff5436facfbb79350a6abe95c18bb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, отдых в россии, россия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Россия, Туризм
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники
Опрос: четверть туристов в ноябре собираются в поездку по своим городам
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Туристы рассказали, где намерены провести длинные ноябрьские выходные, сообщает сервис путешествий tutu.
Специалисты компании провели исследование среди более тысячи пользователей и выяснили, что большинство из них (36 процентов) планируют поехать на дачу или за город.
Четверть (24 процента) респондентов отправятся в "маленькое путешествие" по своему городу: придумают культурную программу, изучат новые локации, сходят в музей и в развлекательные центры.
Поехать изучать один из регионов России
собираются 14 процентов опрошенных, а девять процентов собираются в поездку на море в один из курортных городов страны.
Пляжный отдых за границей запланирован у восьми процентов туристов, а экскурсионная программа за рубежом – у четырех процентов.
Три процента путешественников собираются на отечественные горнолыжные курорты, а два процента – в горы за границу.
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы