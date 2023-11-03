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Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники - РИА Новости, 03.11.2023
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Туризм
 
11:13 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/noyabrskie-1907025917.html
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники - РИА Новости, 03.11.2023
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники
Туристы рассказали, где намерены провести длинные ноябрьские выходные, сообщает сервис путешествий tutu. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:13
2023-11-03T11:13
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Туристы рассказали, где намерены провести длинные ноябрьские выходные, сообщает сервис путешествий tutu.Специалисты компании провели исследование среди более тысячи пользователей и выяснили, что большинство из них (36 процентов) планируют поехать на дачу или за город.Четверть (24 процента) респондентов отправятся в "маленькое путешествие" по своему городу: придумают культурную программу, изучат новые локации, сходят в музей и в развлекательные центры.Поехать изучать один из регионов России собираются 14 процентов опрошенных, а девять процентов собираются в поездку на море в один из курортных городов страны.Пляжный отдых за границей запланирован у восьми процентов туристов, а экскурсионная программа за рубежом – у четырех процентов.Три процента путешественников собираются на отечественные горнолыжные курорты, а два процента – в горы за границу.
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новости - туризм, отдых в россии, россия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Россия, Туризм
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники

Опрос: четверть туристов в ноябре собираются в поездку по своим городам

© Фото : Виталий КовальчукТуристы на горе Малое Седло
Туристы на горе Малое Седло - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Виталий Ковальчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Туристы рассказали, где намерены провести длинные ноябрьские выходные, сообщает сервис путешествий tutu.
Специалисты компании провели исследование среди более тысячи пользователей и выяснили, что большинство из них (36 процентов) планируют поехать на дачу или за город.
Четверть (24 процента) респондентов отправятся в "маленькое путешествие" по своему городу: придумают культурную программу, изучат новые локации, сходят в музей и в развлекательные центры.
Поехать изучать один из регионов России собираются 14 процентов опрошенных, а девять процентов собираются в поездку на море в один из курортных городов страны.
Пляжный отдых за границей запланирован у восьми процентов туристов, а экскурсионная программа за рубежом – у четырех процентов.
Три процента путешественников собираются на отечественные горнолыжные курорты, а два процента – в горы за границу.
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