https://ria.ru/20231103/noyabrskie-1907025917.html

Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники

Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники - РИА Новости, 03.11.2023

Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на ноябрьские праздники

Туристы рассказали, где намерены провести длинные ноябрьские выходные, сообщает сервис путешествий tutu. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:13

2023-11-03T11:13

2023-11-03T11:13

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Туристы рассказали, где намерены провести длинные ноябрьские выходные, сообщает сервис путешествий tutu.Специалисты компании провели исследование среди более тысячи пользователей и выяснили, что большинство из них (36 процентов) планируют поехать на дачу или за город.Четверть (24 процента) респондентов отправятся в "маленькое путешествие" по своему городу: придумают культурную программу, изучат новые локации, сходят в музей и в развлекательные центры.Поехать изучать один из регионов России собираются 14 процентов опрошенных, а девять процентов собираются в поездку на море в один из курортных городов страны.Пляжный отдых за границей запланирован у восьми процентов туристов, а экскурсионная программа за рубежом – у четырех процентов.Три процента путешественников собираются на отечественные горнолыжные курорты, а два процента – в горы за границу.

https://ria.ru/20231102/kanikuly-1906981489.html

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новости - туризм, отдых в россии, россия, туризм