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В Италии объявили режим ЧС из-за наводнений и непогоды - РИА Новости, 03.11.2023
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17:06 03.11.2023 (обновлено: 17:12 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/nepogoda-1907278672.html
В Италии объявили режим ЧС из-за наводнений и непогоды
В Италии объявили режим ЧС из-за наводнений и непогоды - РИА Новости, 03.11.2023
В Италии объявили режим ЧС из-за наводнений и непогоды
Совет министров Италии объявил в пятницу режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой, которая минувшей ночью обрушилась на центральные районы страны, прежде РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:06
2023-11-03T17:12
в мире
италия
маттео сальвини
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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Совет министров Италии объявил в пятницу режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой, которая минувшей ночью обрушилась на центральные районы страны, прежде всего - на Тоскану, сообщил президент этой области Эудженио Джани. "Совет министров объявил режим национальной чрезвычайной ситуации из-за наводнений в Тоскане, что предусматривает существование чрезвычайных условий и особого вмешательства в семи из десяти наших провинций - Флоренции, Пизе, Ливорно, Прато, Пистое, Лукке, Массе", - говорится в видеообращении, которое губернатор распространил через соцсеть Facebook*. Ранее в пятницу Джани сообщил, что число погибших в результате ливневых дождей и выхода многих рек из берегов составило пять человек. Еще один житель региона пока числится пропавшим без вести. По его словам, за последние сутки в ряде районов области выпало такое количество осадков, которого там не было за последние 50 лет. "На некоторых участках было зафиксировано почти 200 мм осадков за три часа, что соответствует месячной норме за ноябрь", - сообщил он. Джани также опубликовал фотографии некоторых районов Тосканы, которые были сделаны во время облета территории области на вертолете. Эти зоны оказались полностью затоплены. Глава региона назвал эти фото "образами опустошения". Отметив решительные действия властей, он заявил: "Наши сердца и силы велики, и мы восстановим то, что потеряли. Вперед, Тоскана!" В результате непогоды более 48 тысяч человек в настоящее время остались без электроэнергии, сообщил журналистам после заседания Совмина министр инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини. "В данный момент из-за проблем во Флоренции замедлено движение высокоскоростных поездов между Миланом и Римом. Движение по двум железнодорожным линиям Болонья-Прато и Пистоя-Прато приостановлено", - объявил он.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231103/shtorm-1907194755.html
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в мире, италия, маттео сальвини, тоскана, флоренция
В мире, Италия, Маттео Сальвини, Тоскана, Флоренция
В Италии объявили режим ЧС из-за наводнений и непогоды

В Италии объявили режим ЧС из-за наводнений и непогоды в области Тоскана

© AFP 2023 / FEDERICO SCOPPAПоследствия сильных дождей в итальянском городе Монтемурло. 3 ноября 2023
Последствия сильных дождей в итальянском городе Монтемурло. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / FEDERICO SCOPPA
Последствия сильных дождей в итальянском городе Монтемурло. 3 ноября 2023
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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Совет министров Италии объявил в пятницу режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой, которая минувшей ночью обрушилась на центральные районы страны, прежде всего - на Тоскану, сообщил президент этой области Эудженио Джани.
«
"Совет министров объявил режим национальной чрезвычайной ситуации из-за наводнений в Тоскане, что предусматривает существование чрезвычайных условий и особого вмешательства в семи из десяти наших провинций - Флоренции, Пизе, Ливорно, Прато, Пистое, Лукке, Массе", - говорится в видеообращении, которое губернатор распространил через соцсеть Facebook*.
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Ранее в пятницу Джани сообщил, что число погибших в результате ливневых дождей и выхода многих рек из берегов составило пять человек. Еще один житель региона пока числится пропавшим без вести.
По его словам, за последние сутки в ряде районов области выпало такое количество осадков, которого там не было за последние 50 лет. "На некоторых участках было зафиксировано почти 200 мм осадков за три часа, что соответствует месячной норме за ноябрь", - сообщил он.
Джани также опубликовал фотографии некоторых районов Тосканы, которые были сделаны во время облета территории области на вертолете. Эти зоны оказались полностью затоплены. Глава региона назвал эти фото "образами опустошения". Отметив решительные действия властей, он заявил: "Наши сердца и силы велики, и мы восстановим то, что потеряли. Вперед, Тоскана!"
В результате непогоды более 48 тысяч человек в настоящее время остались без электроэнергии, сообщил журналистам после заседания Совмина министр инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини. "В данный момент из-за проблем во Флоренции замедлено движение высокоскоростных поездов между Миланом и Римом. Движение по двум железнодорожным линиям Болонья-Прато и Пистоя-Прато приостановлено", - объявил он.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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