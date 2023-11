https://ria.ru/20231103/nekhvatka-1907230403.html

"Тяжелые месяцы": в Германии сделали мрачный прогноз по Украине

в мире

украина

сша

германия

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В ближайшее время Украина столкнется с серьезными трудностями из-за недостаточного количества боеприпасов и систем ПВО, пишет немецкое издание Tagesschau со ссылкой на немецкого военного эксперта Франца-Штефана Гади."В целом Гади ожидает "тяжелые месяцев для Украины". Причиной этого являются нехватка артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны, а также недостаток хорошо подготовленных кадров", – отметили в материале.Кроме того, несмотря на то, что Запад поставляет Украине оружие, само по себе оно не может изменить ситуацию на поле боя.Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина активно просит США реализовать проект FrankenSAM из-за нехватки систем ПВО.Программа FrankenSAM предполагает разработку и производство импровизированных ЗРК из корпусов, деталей и компонентов со складов на Украине, в США и союзнических странах. В качестве боеприпасов для этих "химер" используют старые, снятые с вооружения зенитные ракеты.В середине октября Associated Press сообщило, что созданные в рамках проекта FrankenSAM средства противовоздушной обороны позволят быстро обеспечить украинские войска "хоть какой-то войсковой ПВО". По данным агентства, таким образом США смогут убить сразу трех зайцев: загрузить свою оборонную промышленность заказами на "монстров Франкенштейна", избавиться от взрывоопасного старья и показать всему миру поддержку союзника.

