https://ria.ru/20231103/nebenzya-1907289774.html

МИД России ответил на заявления постпреда Израиля в ООН

МИД России ответил на заявления постпреда Израиля в ООН - РИА Новости, 03.11.2023

МИД России ответил на заявления постпреда Израиля в ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, высказываясь по теме палестино-израильского конфликта, исключительно точно изложил подход Москвы к нему, российская сторона РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:33

2023-11-03T17:33

2023-11-03T23:32

израиль

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владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, высказываясь по теме палестино-израильского конфликта, исключительно точно изложил подход Москвы к нему, российская сторона считает, что грубость постпреда Израиля недопустима, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ранее Небензя, выступая на 10-й чрезвычайной спецсессии, заявил, что у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы, что подтверждено заключением Международного суда ООН в 2004 году. При этом Небензя подчеркнул, что РФ признает право Израиля на обеспечение своей безопасности, однако она может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН. В свою очередь постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в интервью интернет-порталу Ynet заявил, что Россия - "последняя, кто будет учить" Израиль международному праву."Василий Небензя исключительно точно изложил подход России, основанный на международном праве. А постпреду Израиля надо прекращать хамить в Совбезе. Его грубость в адрес российского представителя недопустима", - добавили в министерстве.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/izrail-1906325519.html

https://ria.ru/20231102/konflikt-1906827617.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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