https://ria.ru/20231103/nato-1907195006.html
Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем
Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем - РИА Новости, 03.11.2023
Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит 9 ноября Германию, где проведет переговоры по вопросам безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил в РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:01
2023-11-03T15:01
2023-11-03T15:01
в мире
германия
йенс столтенберг
олаф шольц
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит 9 ноября Германию, где проведет переговоры по вопросам безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "В 13.30 (15.30 мск - ред.) в четверг федеральный канцлер примет в ведомстве канцлера генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который приедет с рабочим визитом. В ходе переговоров Шольц и Столтенберг обсудят вопросы безопасности и обороны. После этого генсек НАТО примет участие в конференции НАТО, посвященной вопросам кибербезопасности, добавил Хебештрайт.
https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html
https://ria.ru/20231026/shvetsiya-1905425936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, йенс столтенберг, олаф шольц, нато
В мире, Германия, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, НАТО
Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем
Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем 9 ноября
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит 9 ноября Германию, где проведет переговоры по вопросам безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В 13.30 (15.30 мск - ред.) в четверг федеральный канцлер примет в ведомстве канцлера генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который приедет с рабочим визитом.
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В ходе переговоров Шольц и Столтенберг обсудят вопросы безопасности и обороны.
После этого генсек НАТО примет участие в конференции НАТО, посвященной вопросам кибербезопасности, добавил Хебештрайт.
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