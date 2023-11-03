https://ria.ru/20231103/nato-1907195006.html

Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем

Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем - РИА Новости, 03.11.2023

Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит 9 ноября Германию, где проведет переговоры по вопросам безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил в РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:01

2023-11-03T15:01

2023-11-03T15:01

в мире

германия

йенс столтенберг

олаф шольц

нато

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит 9 ноября Германию, где проведет переговоры по вопросам безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "В 13.30 (15.30 мск - ред.) в четверг федеральный канцлер примет в ведомстве канцлера генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который приедет с рабочим визитом. В ходе переговоров Шольц и Столтенберг обсудят вопросы безопасности и обороны. После этого генсек НАТО примет участие в конференции НАТО, посвященной вопросам кибербезопасности, добавил Хебештрайт.

https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html

https://ria.ru/20231026/shvetsiya-1905425936.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, йенс столтенберг, олаф шольц, нато