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Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем - РИА Новости, 03.11.2023
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15:01 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/nato-1907195006.html
Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем
Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем - РИА Новости, 03.11.2023
Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит 9 ноября Германию, где проведет переговоры по вопросам безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил в РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:01
2023-11-03T15:01
в мире
германия
йенс столтенберг
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит 9 ноября Германию, где проведет переговоры по вопросам безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "В 13.30 (15.30 мск - ред.) в четверг федеральный канцлер примет в ведомстве канцлера генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который приедет с рабочим визитом. В ходе переговоров Шольц и Столтенберг обсудят вопросы безопасности и обороны. После этого генсек НАТО примет участие в конференции НАТО, посвященной вопросам кибербезопасности, добавил Хебештрайт.
https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html
https://ria.ru/20231026/shvetsiya-1905425936.html
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в мире, германия, йенс столтенберг, олаф шольц, нато
В мире, Германия, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, НАТО
Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем

Генсек НАТО посетит Германию и проведет переговоры с Шольцем 9 ноября

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит 9 ноября Германию, где проведет переговоры по вопросам безопасности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В 13.30 (15.30 мск - ред.) в четверг федеральный канцлер примет в ведомстве канцлера генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который приедет с рабочим визитом.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на X Пекинском Сяншаньском форуме. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Шойгу рассказал, как НАТО подстегивает гонку вооружений
30 октября, 05:29
В ходе переговоров Шольц и Столтенберг обсудят вопросы безопасности и обороны.
После этого генсек НАТО примет участие в конференции НАТО, посвященной вопросам кибербезопасности, добавил Хебештрайт.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Премьер Швеции поговорит с Орбаном по вопросу ратификации заявки в НАТО
26 октября, 16:06
 
В миреГерманияЙенс СтолтенбергОлаф ШольцНАТО
 
 
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