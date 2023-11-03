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Герой России Щербаков рассказал, как его расчет сорвал наступление ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 03.11.2023 (обновлено: 17:58 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/nastuplenie-1907276239.html
Герой России Щербаков рассказал, как его расчет сорвал наступление ВСУ
Герой России Щербаков рассказал, как его расчет сорвал наступление ВСУ - РИА Новости, 03.11.2023
Герой России Щербаков рассказал, как его расчет сорвал наступление ВСУ
Герой России сержант Юрий Щербаков рассказал, что расчет противотанкового ракетного комплекса под его командованием сорвал наступление ВСУ на позиции соседних... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:58
2023-11-03T17:58
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Герой России сержант Юрий Щербаков рассказал, что расчет противотанкового ракетного комплекса под его командованием сорвал наступление ВСУ на позиции соседних подразделений, соответствующие видео опубликовало Минобороны России. Как сообщали в ведомстве, командиру отделения ПТУР сержанту Щербакову медаль "Золотая Звезда" вручена за уничтожение в ходе СВО его расчетом 9 танков, 4 БТР, 12 БМП, 4 грузовых автомобилей с боеприпасами, 2 взводных опорных пунктов и более 100 украинских боевиков. Также в ведомстве опубликовали видео объективного контроля уничтожения как минимум 10 единиц бронетехники ВСУ. "Услышал в "радийке", что идет наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довел огонь до конца – все, наступление полностью было сорвано, остановлено. Мы только пришли на это направление, еще не все знал, где, откуда появляется противник, и только еще изучал все высоты, направления, откуда может зайти и где появится", - рассказал Щербаков. Он планирует продолжать выполнять задачи в СВО и получить офицерское звание. "В целом, все справляемся, работа не только моя, работа всего коллектива", - подчеркнул сержант.
https://ria.ru/20231025/morpekhi-1905210661.html
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Работа расчета ПТРК Юрия Щербакова, награжденного звездой Героя России
Минобороны показало кадры работы расчета ПТРК Юрия Щербакова, который за время СВО уничтожил 9 танков, 4 БТР, 12 БМП, 4 грузовых автомобиля, 2 опорных пункта и более 100 украинских боевиков. Сегодня Щербаков получил звезду Героя России.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Герой России Щербаков рассказал, как его расчет сорвал наступление ВСУ

Сержант Щербаков рассказал, как спас соседние подразделения от наступления ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Герой России сержант Юрий Щербаков рассказал, что расчет противотанкового ракетного комплекса под его командованием сорвал наступление ВСУ на позиции соседних подразделений, соответствующие видео опубликовало Минобороны России.
Как сообщали в ведомстве, командиру отделения ПТУР сержанту Щербакову медаль "Золотая Звезда" вручена за уничтожение в ходе СВО его расчетом 9 танков, 4 БТР, 12 БМП, 4 грузовых автомобилей с боеприпасами, 2 взводных опорных пунктов и более 100 украинских боевиков. Также в ведомстве опубликовали видео объективного контроля уничтожения как минимум 10 единиц бронетехники ВСУ.
"Услышал в "радийке", что идет наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довел огонь до конца – все, наступление полностью было сорвано, остановлено. Мы только пришли на это направление, еще не все знал, где, откуда появляется противник, и только еще изучал все высоты, направления, откуда может зайти и где появится", - рассказал Щербаков.
Он планирует продолжать выполнять задачи в СВО и получить офицерское звание. "В целом, все справляемся, работа не только моя, работа всего коллектива", - подчеркнул сержант.
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